История обменного курса албанский лек–австралийские доллары

Обменный курс албанских лека/австралийские доллары сейчас составляет 0,017, отражая изменение в размере 0.613% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.342% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/австралийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,017, и минимумом, равным 0,016, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.689%.