SCBLZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FBC CROWN BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FBC CROWN BANK LIMITED

Adresa pobočky

FL. 1, AFRICA UNITY SQUARE BUILDING

Kód pobočky

SCBLZWHXXXX

Název banky

FBC CROWN BANK LIMITED

Město

HARARE

SCBLZWHXXXX

Banka FBC CROWN BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FBC CROWN BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky FBC CROWN BANK LIMITED.

Pobočky FBC CROWN BANK LIMITED

SCBLZWHXSSU

FL. 1, AFRICA UNITY SQUARE BUILDING, HARARE

SCBLZWHXXXX

FL. 1, AFRICA UNITY SQUARE BUILDING, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.