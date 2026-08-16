SCBLZWHXSSU
Detaily kódu BIC/Swift banky FBC CROWN BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
FBC CROWN BANK LIMITED
FL. 1, AFRICA UNITY SQUARE BUILDING
SCBLZWHXSSU
FBC CROWN BANK LIMITED
HARARE
Banka FBC CROWN BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FBC CROWN BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky FBC CROWN BANK LIMITED.
Pobočky FBC CROWN BANK LIMITED
SCBLZWHXSSU
FL. 1, AFRICA UNITY SQUARE BUILDING, HARARE
SCBLZWHXXXX
FL. 1, AFRICA UNITY SQUARE BUILDING, HARARE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.