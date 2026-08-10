KESHIRTH84L
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK KESHAVARZI
Detaily kódu Swift
BANK KESHAVARZI
EBNESINA AVE
KESHIRTH84L
BANK KESHAVARZI
BANDAR ABBAS
Banka BANK KESHAVARZI není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK KESHAVARZI
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK KESHAVARZI.
Pobočky BANK KESHAVARZI
KESHIRTH00B
SHAHRIVAR STREET 17, AMOL, 4615813595
KESHIRTH01Q
NORTH SOHREVARDI ST, SHAHID QANDI, TEHRAN, 1554744376
KESHIRTH020
AYATOLLAH KASHANI ST - ORUMIYEH, ORUMIYEH, 5714615783
KESHIRTH030
SHAHID MOTAHARI ST, ISFAHAN, 8133818473
KESHIRTH040
MODARES STREET, KHAGHANI AVENUE, TABRIZ, 5136956771
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.