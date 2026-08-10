KESHIRTH160

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK KESHAVARZI

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK KESHAVARZI

Adresa pobočky

JALAL-AL AHMAD EXPRESSWAY

Kód pobočky

KESHIRTH160

Název banky

BANK KESHAVARZI

Město

TEHRAN

KESHIRTH160

Banka BANK KESHAVARZI není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK KESHAVARZI

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK KESHAVARZI.

Pobočky BANK KESHAVARZI

KESHIRTH00B

SHAHRIVAR STREET 17, AMOL, 4615813595

KESHIRTH01Q

NORTH SOHREVARDI ST, SHAHID QANDI, TEHRAN, 1554744376

KESHIRTH020

AYATOLLAH KASHANI ST - ORUMIYEH, ORUMIYEH, 5714615783

KESHIRTH030

SHAHID MOTAHARI ST, ISFAHAN, 8133818473

KESHIRTH040

MODARES STREET, KHAGHANI AVENUE, TABRIZ, 5136956771

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.