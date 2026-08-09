DEUTDEDB644
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DEUTSCHE BANK AG
SPAICHINGEN
644
DEUTSCHE BANK AG
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Jak Wise funguje
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3. Peníze dorazí
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Kódy Swift banky DEUTSCHE BANK AG
Najděte kódy Swift různých poboček banky DEUTSCHE BANK AG.
Pobočky DEUTSCHE BANK AG
DEUTDE2H240
BARDOWICKER STR. 6, LUENEBURG, 21335
DEUTDE2H241
BARDOWICKER STR. 6, LUENEBURG, 21335
DEUTDE2H250
WALSRODER STR. 20, LANGENHAGEN, 30851
DEUTDE2H251
NEUER MARKT 5, EINBECK, 37574
DEUTDE2H252
GROSSER HILLEN 12-14, HANNOVER, 30659
DEUTDE2H253
NEUER MARKT 5, EINBECK, 37574
DEUTDE2H254
AM MARKT 2-3, HAMELN, 31785
DEUTDE2H255
BAD PYRMONT, 31812
DEUTDE2H256
GROSSE STRASSE 52, VERDEN, 27283
DEUTDE2H257
KANZLEISTRASSE 9, CELLE, 29221
DEUTDE2H258
BARDOWICKER STR. 6, LUENEBURG, 21335
DEUTDE2H259
ANGOULEMEPL. 1, HILDESHEIM, 31134
DEUTDE2H260
ZINDELSTRASSE 3-5, GOETTINGEN, 37073
DEUTDE2H261
NEUER MARKT 5, EINBECK, 37574
DEUTDE2H262
NEUER MARKT 5, EINBECK, 37574
DEUTDE2H263
NEUER MARKT 5, EINBECK, 37574
DEUTDE2H264
AM MARKT 2-3, HAMELN, 31785
DEUTDE2H265
OBERNSTRASSE 20, LANGENHAGEN, 30851
DEUTDE2H268
ROSENTORSTRASSE 15, GOSLAR, 38640
DEUTDE2H269
PORSCHESTRASSE 36, WOLFSBURG, 38440
DEUTDE2H270
BRABANDTSTRASSE 10, BRAUNSCHWEIG, 38100
DEUTDE2H271
STEINWEG 9, GIFHORN, 38518
DEUTDE2H272
ROSENTORSTRASSE 15, GOSLAR, 38640
DEUTDE2H273
PORSCHESTRASSE 36, WOLFSBURG, 38440
DEUTDE2H274
KORNMARKT 3, OSTERODE, 37520
DEUTDE2H275
BRABANDTSTRASSE 10, BRAUNSCHWEIG, 38100
DEUTDE2H276
CHEMNITZER STR. 17, SALZGITTER, 38226
DEUTDE2H277
HOLZMARKT 3-5, WOLFENBUETTEL, 38300
DEUTDE2H278
KORNMARKT 3, OSTERODE, 37520
DEUTDE2H279
KORNMARKT 3, OSTERODE, 37520
DEUTDE2H280
ROSENTORSTRASSE 15, GOSLAR, 38640
DEUTDE2H281
KORNMARKT 3, OSTERODE, 37520
DEUTDE2H282
GROSSER HILLEN 12-14, HANNOVER, 30559
DEUTDE2H283
WALSRODER STR. 20, LANGENHAGEN, 30851
DEUTDE2H284
BARDOWICKER STR. 6, LUENEBURG, 21335
DEUTDE2H285
ROSENTORSTRASSE 15, GOSLAR, 38640
DEUTDE2HXXX
GEORGSPLATZ 20, HANNOVER, 30159
DEUTDE3B265
WITTEKINDSTRASSE 9-10, OSNABRUECK, 49074
DEUTDE3B266
WITTEKINDSTRASSE 9-10, OSNABRUECK, 49074
DEUTDE3B267
AM MARKT 17, LINGEN, 49808
DEUTDE3B268
WITTEKINDSTRASSE 9-10, OSNABRUECK, 49074
DEUTDE3B269
WITTEKINDSTRASSE 9-10, OSNABRUECK, 49074
DEUTDE3B270
WITTEKINDSTRASSE 9-10, OSNABRUECK, 49074
DEUTDE3B271
BAHNHOFSTRASSE 17 - LENGERICH, LENGERICH, 49525
DEUTDE3B272
GROSSE STR. 47, VECHTA, 49377
DEUTDE3B273
AM MARKT 17, LINGEN (EMS), 49808
DEUTDE3B274
AM MARKT 17, LINGEN, 49808
DEUTDE3B275
POSTSTRASSE 21, RHEINE, 48431
DEUTDE3B400
STUBENGASSE 21 - MUENSTER, MUENSTER, 48143
DEUTDE3B401
SCHULSTRASSE 8 - GRONAU, GRONAU (WESTFALEN), 48599
DEUTDE3B403
POSTSTRASSE 21, RHEINE, 48431
DEUTDE3B404
STUBENGASSE 21 - MUENSTER, MUENSTER, 48143
DEUTDE3B405
SCHULSTRASSE 8, GRONAU, 48599
DEUTDE3B406
POSTSTRASSE 21, RHEINE, 48431
DEUTDE3B407
BAHNHOFSTRASSE 17 - LENGERICH, LENGERICH, 49525
DEUTDE3B408
DUFKAMPSTRASSE 1 - STADTLOHN, STADTLOHN, 48703
DEUTDE3B409
DUFKAMPSTRASSE 1 - STADTLOHN, STADTLOHN, 48703
DEUTDE3B413
BAHNHOFSTRASSE 5-7, HAMM, 59065
DEUTDE3B414
MARKT 14, SOEST, 59494
DEUTDE3B416
WOLDEMEI 17 - LIPPSTADT, LIPPSTADT, 59555
DEUTDE3B417
BAHNHOFSTRASSE 1 - PADERBORN, PADERBORN, 33102
DEUTDE3B418
HAUPTSTRASSE 6 - ARNSBERG, ARNSBERG, 59755
DEUTDE3B428
EUROPAPL 12, BOCHOLT, 46399
DEUTDE3B429
EUROPAPL 12, BOCHOLT, 46399
DEUTDE3B440
LIPPSTRASSE 6, HALTERN, 45721
DEUTDE3B441
LIPPSTRASSE 6, HALTERN, 45721
DEUTDE3B442
STUBENGASSE 21 - MUENSTER, MUENSTER, 48143
DEUTDE3B443
POSTSTRASSE 21, RHEINE, 48431
DEUTDE3B450
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B451
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B452
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B453
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B472
BAHNHOFSTRASSE 1 - PADERBORN, PADERBORN, 33102
DEUTDE3B473
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B474
BAHNHOFSTRASSE 1 - PADERBORN, PADERBORN, 33102
DEUTDE3B475
WOLDEMEI 17 - LIPPSTADT, LIPPSTADT, 59555
DEUTDE3B476
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B477
AM HERFORDER TOR 3 - BAD, BAD SALZUFLEN, 32105
DEUTDE3B478
BISMARCKSTRASSE 3, DETMOLD, 32756
DEUTDE3B480
STOHLMANNPL 2 - GUETERSLOH, GUETERSLOH, 33330
DEUTDE3B481
BERLINER STRASSE 3, HERFORD, 32052
DEUTDE3B482
WESTFALEN, BRACKWEDE
DEUTDE3B483
HERFORDER STR. 23 - BIELEFELD, BIELEFELD, 33602
DEUTDE3B484
STOHLMANNPL 2 - GUETERSLOH, GUETERSLOH, 33330
DEUTDE3B485
RUGGESTRASSE 3, OELDE, 59302
DEUTDE3B486
HERFORDER STR. 23 - BIELEFELD, BIELEFELD, 33602
DEUTDE3B487
STOHLMANNPL 2 - GUETERSLOH, GUETERSLOH, 33330
DEUTDE3B488
LANGE STRASSE 49, SPENGE, 32139
DEUTDE3B489
WILHELMSTRASSE 10, VERL, 33415
DEUTDE3B490
DOMSTRASSE 2, MINDEN, 32423
DEUTDE3B491
PORTASTRASSE 1 - BAD OEYNHAUSEN, BAD OEYNHAUSEN, 32545
DEUTDE3B492
BERLINER STRASSE 3, HERFORD, 32052
DEUTDE3B493
DOMSTRASSE 2, MINDEN, 32423
DEUTDE3B494
PORTASTRASSE 1 - BAD OEYNHAUSEN, BAD OEYNHAUSEN, 32545
DEUTDE3B495
DOMSTRASSE 2, MINDEN, 32423
DEUTDE3BXXX
HERFORDER STRASSE 23 - BIELEFELD, BIELEFELD, 33609
DEUTDE5FESG
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDE5FSTE
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDE5FSTZ
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDE5FXXX
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDE5M550
MAINZER STR. 2, RUESSELSHEIM, 65428
DEUTDE5M551
MAINZER STR. 12, BINGEN, 55411
DEUTDE5M552
MAINZER STR. 12, BINGEN, 55411
DEUTDE5M555
KAISERSTRASSE 29-31, SAARBRUECKEN, 66111
DEUTDE5M560
MANNHEIMER STR. 180 - BAD, BAD KREUZNACH, 55543
DEUTDE5M562
HAUPTSTRASSE 71 - IDAR-OBERSTEIN, IDAR-OBERSTEIN, 55743
DEUTDE5M570
LOEHRSTRASSE 66D, KOBLENZ, 56068
DEUTDE5M571
LOEHRSTRASSE 66D, KOBLENZ, 56068
DEUTDE5M572
HERMANNSTRASSE 13, NEUWIED, 56564
DEUTDE5M573
LOEHRSTRASSE 66D, KOBLENZ, 56068
DEUTDE5M574
HERMANNSTRASSE 13, NEUWIED, 56564
DEUTDE5M575
BAHNHOFSTRASSE 28, ANDERNACH, 56626
DEUTDE5M576
BAHNHOFSTRASSE 28, ANDERNACH, 56626
DEUTDE5M577
LOEHRSTRASSE 66D, KOBLENZ, 56068
DEUTDE5M578
LOEHRSTRASSE 66D, KOBLENZ, 56068
DEUTDE5M579
HERMANNSTRASSE 13, NEUWIED, 56564
DEUTDE5M585
HOSENSTRASSE 20, TRIER, 54290
DEUTDE5M586
CUSANUSSTRASSE 20, BERNKASTEL-KUES, 54470
DEUTDE5M587
CUSANUSSTRASSE 20, BERNKASTEL-KUES, 54470
DEUTDE5M588
CUSANUSSTRASSE 20, BERNKASTEL-KUES, 54470
DEUTDE5M589
CUSANUSSTRASSE 20, BERNKASTEL-KUES, 54470
DEUTDE5M590
HOSENSTRASSE 20, TRIER, 54290
DEUTDE5MXXX
LUDWIGSTRASSE 8-10, MAINZ, 55116
DEUTDE6F642
KAISERRING 10, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 78050
DEUTDE6F644
BAHNHOFSTRASSE 44 - TUTTLINGEN, TUTTLINGEN, 78532
DEUTDE6F664
HAUPTSTRASSE 42 - OFFENBURG, OFFENBURG, 77652
DEUTDE6F665
HAUPTSTRASSE 1, KEHL, 77694
DEUTDE6F666
HAUPTSTRASSE 42 - OFFENBURG, OFFENBURG, 77652
DEUTDE6F667
HAUPTSTRASSE 42 - OFFENBURG, OFFENBURG, 77652
DEUTDE6F668
HAUPTSTRASSE 29, ACHERN, 77855
DEUTDE6F677
WALDSHUT-TIENGEN
DEUTDE6F678
ALTE BASLER STR. 4 - BAD, BAD SAECKINGEN, 79713
DEUTDE6F679
SENSER PL. 2, LOERRACH, 79539
DEUTDE6F681
ROTTECKRING 3, FREIBURG, 79098
DEUTDE6F682
SCHILLERSTRASSE 2, LAHR/SCHWARZWALD, 77933
DEUTDE6F683
SENSER PL. 2, LOERRACH, 79539
DEUTDE6F684
ALTE BASLER STR. 4 - BAD, BAD SAECKINGEN, 79713
DEUTDE6F685
ROTTECKRING 3, FREIBURG, 79098
DEUTDE6F686
ZAEHRINGERSTRASSE 12, RHEINFELDEN, 79618
DEUTDE6F687
ROTTECKRING 3, FREIBURG, 79098
DEUTDE6F688
ZAEHRINGERSTRASSE 12, RHEINFELDEN, 79618
DEUTDE6F689
ROTTECKRING 3, FREIBURG, 79098
DEUTDE6F690
BAHNHOFSTRASSE 1, KONSTANZ, 78462
DEUTDE6F691
OWINGER STR. 2 - UEBERLINGEN, UEBERLINGEN, 88662
DEUTDE6F692
AUGUST-RUF-STRASSE 8, SINGEN, 78224
DEUTDE6F693
SENSER PL. 2, LOERRACH, 79539
DEUTDE6F694
KAISERRING 10, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 78050
DEUTDE6F696
AUGUST-RUF-STRASSE 8, SINGEN, 78224
DEUTDE6F697
KAISERRING 10, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 78050
DEUTDE6F698
KAISERRING 10, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 78050
DEUTDE6F699
KAISERRING 10, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 78050
DEUTDE6FXXX
ROTTECKRING 3 - FREIBURG IM, FREIBURG IM BREISGAU, 79098
DEUTDE8C870
KOENIGSBRUECKER STR. 15, DRESDEN, 01099
DEUTDE8C871
WOLKENSTEINER STR 15, ANNABERG-BUCHHOLZ, 09456
DEUTDE8C872
ALTMARKT 12, AUE, 08280
DEUTDE8C873
BAHNHOFSTRASSE 15, PLAUEN, 08523
DEUTDE8C874
POSTPLATZ 6, BAUTZEN, 02625
DEUTDE8C875
HECHINGER STR. 3, LIMBACH-OBERFROHNA, 09212
DEUTDE8C876
KOENIGSBRUECKER STR. 15, DRESDEN, 01099
DEUTDE8C877
FRIEDRICH-AUGUST-STR 2A, CRIMMITSCHAU, 08451
DEUTDE8C878
FALKEPL. 2, CHEMNITZ, 09112
DEUTDE8C879
PLATZ DER OKTOBEROPFER 5, FREIBERG, 09599
DEUTDE8C880
KESSELSDORFER STR. 22, DRESDEN, 01159
DEUTDE8C881
FRIEDRICH-AUGUST-STRASSE 2A, CRIMMITSCHAU, 08451
DEUTDE8C882
DEMIANIPLATZ 10, GOERLITZ, 02826
DEUTDE8C883
ALEXANDER-PUSCHKIN-PLATZ 11, RIESA, 01587
DEUTDE8C884
JACOBAEERSTRASSE 3, PIRNA, 01796
DEUTDE8C885
HECHINGER STR. 3, LIMBACH-OBERFROHNA, 09212
DEUTDE8C886
POSTPL. 6, BAUTZEN, 02625
DEUTDE8C887
POSTPL. 6, BAUTZEN, 02625
DEUTDE8C888
BAHNHOFSTRASSE 15, PLAUEN, 08523
DEUTDE8C889
DR.-FRIEDRICHS-RING 10, ZWICKAU, 08056
DEUTDE8C890
HECHINGER STRASSE 3, LIMBACH-OBERFROHNA, 09212
DEUTDE8C891
SALZHAUS, ZITTAU, 02763
DEUTDE8C892
WOLKENSTEINER STR. 15, ANNABERG-BUCHHOLZ, 09456
DEUTDE8C893
FRIEDRICH-AUGUST-STRASSE 2A, CRIMMITSCHAU, 08451
DEUTDE8C894
ROSSMARKT 5, MEISSEN, 01662
DEUTDE8C895
HECHINGER STR. 3, LIMBACH-OBERFROHNA, 09212
DEUTDE8C896
DEMIANIPL. 10, GOERLITZ, 02826
DEUTDE8C897
WOLKENSTEINER STR. 15, ANNABERG-BUCHHOLZ, 09456
DEUTDE8C898
JACOBAEERSTRASSE 3, PIRNA, 01796
DEUTDE8C899
BAHNHOFSTRASSE 15, PLAUEN, 08523
DEUTDE8C900
KOENIGSBRUECKER STR. 15, DRESDEN, 01099
DEUTDE8C901
KOENIGSBRUECKER STR. 15, DRESDEN, 01099
DEUTDE8C902
CAROLINENSTRASSE 2, GREIZ, 07973
DEUTDE8C903
ALEXANDER-PUSCHKIN-PLATZ 11, RIESA, 01587
DEUTDE8C905
ALTMARKT 12, AUE, 08280
DEUTDE8C906
ALTMARKT 12, AUE, 08280
DEUTDE8C907
FALKEPL. 2, CHEMNITZ, 09112
DEUTDE8C908
DR.-FRIEDRICHS-RING 10, ZWICKAU, 08056
DEUTDE8C909
SALZHAUS, ZITTAU, 02763
DEUTDE8C910
DR.-FRIEDRICHS-RING 10, ZWICKAU, 08056
DEUTDE8CXXX
FALKEPLATZ 2, CHEMNITZ, 09112
DEUTDE8E820
FRAUENTORSTRASSE 3, WEIMAR, 99423
DEUTDE8E821
KIRCHSTRASSE 2, WORBIS, 37339
DEUTDE8E822
KAETHE-KOLLWITZ-STRASSE 1, NORDHAUSEN, 99734
DEUTDE8E823
JURI-GAGARIN-RING 101, ERFURT, 99084
DEUTDE8E824
KAETHE-KOLLWITZ-STRASSE 1, NORDHAUSEN, 99734
DEUTDE8E825
UNTERMARKT 27, MUEHLHAUSEN, 99974
DEUTDE8E826
UNTERMARKT 27, MUEHLHAUSEN, 99974
DEUTDE8E827
EKHOFPLATZ 2A, GOTHA, 99867
DEUTDE8E828
LEUTRAGRABEN 1, JENA, 07743
DEUTDE8E829
EKHOFPL. 2A, GOTHA, 99867
DEUTDE8E830
HUMBOLDTSTRASSE 26, GERA, 07545
DEUTDE8E831
LEUTRAGRABEN 1, JENA, 07743
DEUTDE8E832
HUMBOLDTSTRASSE 26, GERA, 07545
DEUTDE8E833
CAROLINENSTRASSE 2, GREIZ, 07973
DEUTDE8E834
RODAER STRASSE 7 - NEUSTADT AN, NEUSTADT AN DER ORLA, 07806
DEUTDE8E835
BREITE STRASSE 51, POESSNECK, 07381
DEUTDE8E836
CAROLINENSTRASSE 2, GREIZ, 07973
DEUTDE8E840
FRIEDRICH-KOENIG-STRASSE 21, SUHL, 98527
DEUTDE8E841
JURI-GAGARIN-RING 101, ERFURT, 99084
DEUTDE8E842
KARLSPL. 23, EISENACH, 99817
DEUTDE8E843
KARLSPLATZ 23, EISENACH, 99817
DEUTDE8E844
FRIEDRICH-KOENIG-STRASSE 21, SUHL, 98527
DEUTDE8E845
FRIEDRICH-KOENIG-STRASSE 21, SUHL, 98527
DEUTDE8E846
EKHOFPL. 2A, GOTHA, 99867
DEUTDE8E847
MARKTSTRASSE 45, RUDOLSTADT, 07407
DEUTDE8E848
MARKTSTRASSE 45, RUDOLSTADT, 07407
DEUTDE8E849
FRIEDRICH-KOENIG-STRASSE 21, SUHL, 98527
DEUTDE8E850
FRIEDRICH-KOENIG-STRASSE 21, SUHL, 98527
DEUTDE8E851
EKHOFPL. 2A, GOTHA, 99867
DEUTDE8EXXX
JURI GAGARIN RING 101, ERFURT, 99084
DEUTDE8L860
LEIPZIGER STR. 87-92, HALLE, 06108
DEUTDE8L861
MARKT 5, BORNA, 04552
DEUTDE8L862
MARKT 15, ASCHERSLEBEN, 06449
DEUTDE8L863
MARKT 15, ASCHERSLEBEN, 06449
DEUTDE8L864
KAVALIERSTRASSE 20-22, DESSAU, 06844
DEUTDE8L865
MARKT 5, BORNA, 04552
DEUTDE8L866
KAVALIERSTRASSE 20-22, DESSAU, 06844
DEUTDE8L867
KAVALIERSTRASSE 20-22, DESSAU, 06844
DEUTDE8L868
ALEXANDER-PUSCHKIN-PLATZ 11, RIESA, 01587
DEUTDE8L869
ALBERT-KUNTZ-STRASSE 11, WURZEN, 04808
DEUTDE8L870
GOEPENSTRASSE 8, SANGERHAUSEN, 06526
DEUTDE8L871
ALBERT-KUNTZ-STRASSE 11, WURZEN, 04808
DEUTDE8L872
GOEPENSTRASSE 8, SANGERHAUSEN, 06526
DEUTDE8L873
KAVALIERSTRASSE 20-22, DESSAU, 06844
DEUTDE8L874
MARTIN-LUTHER-RING 2, LEIPZIG, 04109
DEUTDE8L875
LEIPZIGER STR. 87-92, HALLE, 06108
DEUTDE8L876
MARKT 8, MEUSELWITZ, 04610
DEUTDE8L877
LINDENRING 48, NAUMBURG, 06618
DEUTDE8L878
ALEXANDER-PUSCHKIN-PLATZ 11, RIESA, 01587
DEUTDE8L879
MARKT 15, ASCHERSLEBEN, 06449
DEUTDE8L880
GOEPENSTRASSE 8, SANGERHAUSEN, 06526
DEUTDE8L881
LINDENTHALER STR. 24, LEIPZIG, 04155
DEUTDE8L882
GORKISTRASSE 110, LEIPZIG, 04347
DEUTDE8L883
ALBERT-KUNTZ-STRASSE 11, WURZEN, 04808
DEUTDE8L884
LINDENRING 48, NAUMBURG, 06618
DEUTDE8L885
JURISTENSTRASSE 1-2 - LUTHERSTADT, LUTHERSTADT WITTENBERG, 06886
DEUTDE8L886
DESSAUER ALLEE, WOLFEN, 06766
DEUTDE8L887
ALBERT-KUNTZ-STRASSE 11, WURZEN, 04808
DEUTDE8L888
LINDENRING 48, NAUMBURG, 06844
DEUTDE8LXXX
MARTIN LUTHER RING 2, LEIPZIG, 04109
DEUTDE8M811
BREITE STR. 26, STENDAL, 39576
DEUTDE8M812
SCHARTAUER STR. 58B, BURG, 39288
DEUTDE8M813
WILHELM-LOEWE-STRASSE 13, CALBE, 39240
DEUTDE8M814
SCHARTAUER STR. 58B, BURG, 39288
DEUTDE8M815
BREITE STR. 16, WERNIGERODE, 38855
DEUTDE8M816
BREITE STR. 16, WERNIGERODE, 38855
DEUTDE8M817
OTTO-VON-GUERICKE-STRASSE 12, MAGDEBURG, 39104
DEUTDE8M818
HALBERSTAEDTER STRASSE 100, OSCHERSLEBEN, 39387
DEUTDE8M819
BREITE STR. 26, STENDAL, 39576
DEUTDE8M820
SALZER STR. 14, SCHOENEBECK, 39218
DEUTDE8M821
MARKT 15, ASCHERSLEBEN, 06449
DEUTDE8M822
BREITE STRASSE 26, STENDAL, 39576
DEUTDE8M823
BREITE STRASSE 16, WERNIGERODE, 38855
DEUTDE8M824
DAMASCHKESTRASSE 25/27, WOLMIRSTEDT, 39326
DEUTDE8M825
SALZER STR. 14, SCHOENEBECK, 39218
DEUTDE8MXXX
UNIVERSITATSPLATZ 3, MAGDEBURG, 39104
DEUTDEBB101
UNTER DEN LINDEN 13/15, BERLIN, 10117
DEUTDEBB120
BERNAUER STR. 18, ORANIENBURG, 16515
DEUTDEBB121
BAHNHOFSTRASSE 18 - KOENIGS, KOENIGS WUSTERHAUSEN, 15711
DEUTDEBB122
MARKTPL. 5, BERNAU, 16321
DEUTDEBB123
KARL-MARX-STRASSE 79, NEURUPPIN, 16816
DEUTDEBB124
BAHNHOFSTRASSE 18 - KOENIGS, KOENIGS WUSTERHAUSEN, 15711
DEUTDEBB125
BERNAUER STR. 18, ORANIENBURG, 16515
DEUTDEBB126
BAHNHOFSTRASSE 8, SENFTENBERG, 01968
DEUTDEBB127
TELTOWER DAMM 2, TELTOW, 14169
DEUTDEBB130
MARKT 21 - GUESTROW, GUESTROW, 18273
DEUTDEBB131
TREPTOWER STR. 31 - DEMMIN, DEMMIN, 17109
DEUTDEBB132
MARIENPL. 1-2 - SCHWERIN, SCHWERIN, 19053
DEUTDEBB140
MARIENPL. 1-2 - SCHWERIN, SCHWERIN, 19053
DEUTDEBB141
MARKT 21 - GUESTROW, GUESTROW, 18273
DEUTDEBB142
LINDENSTRASSE 29 - LUDWIGSLUST, LUDWIGSLUST, 19288
DEUTDEBB143
LINDENSTRASSE 29 - LUDWIGSLUST, LUDWIGSLUST, 19288
DEUTDEBB144
LINDENSTRASSE 29 - LUDWIGSLUST, LUDWIGSLUST, 19291
DEUTDEBB145
LINDENSTRASSE 29 - LUDWIGSLUST, LUDWIGSLUST, 19288
DEUTDEBB146
BAECKERSTRASSE 10, PERLEBERG, 19348
DEUTDEBB147
LINDENSTRASSE 29 - LUDWIGSLUST, LUDWIGSLUST, 19288
DEUTDEBB148
AM MARKT 16-17 - WISMAR, WISMAR, 23966
DEUTDEBB149
BAECKERSTRASSE 10, PERLEBERG, 19348
DEUTDEBB150
FRIEDRICH-ENGELS-RING 52, NEUBRANDENBURG, 17033
DEUTDEBB151
STEINSTRASSE 12 - ANKLAM, ANKLAM, 17389
DEUTDEBB152
MARKT 21 - GUESTROW, GUESTROW, 18273
DEUTDEBB153
STRELITZER STR. 2-4, NEUSTRELITZ, 17235
DEUTDEBB154
MARKTBERG 12, PRENZLAU, 17291
DEUTDEBB155
MARKTBERG 12, PRENZLAU, 17291
DEUTDEBB156
MARKT 21 - GUESTROW, GUESTROW, 18273
DEUTDEBB157
STEINSTRASSE 12 - ANKLAM, ANKLAM, 17389
DEUTDEBB158
FRIEDRICH-ENGELS-RING 52, NEUBRANDENBURG, 17033
DEUTDEBB159
STEINSTRASSE 12 - ANKLAM, ANKLAM, 17389
DEUTDEBB160
WILHELMGALERIE, POTSDAM, 14467
DEUTDEBB161
SANKT-ANNEN-STRASSE 38, BRANDENBURG, 14776
DEUTDEBB162
BREITE STR. 25-29, BERLIN, 13597
DEUTDEBB163
KARL-MARX-STRASSE 79, NEURUPPIN, 16816
DEUTDEBB164
WILHELMGALERIE, POSTDAM, 14467
DEUTDEBB165
BREITE STR. 25-29, BERLIN, 13597
DEUTDEBB166
BAECKERSTRASSE 10, PERLEBERG, 19348
DEUTDEBB167
SANKT-ANNEN-STRASSE 38, BRANDENBURG, 14776
DEUTDEBB168
WILHELMGALERIE, POSTDAM, 14467
DEUTDEBB169
KARL-MARX-STRASSE 79, NEURUPPIN, 16816
DEUTDEBB170
KARL-MARX-STRASSE 194 - FRANKFURT, FRANKFURT AN DER ODER, 15230
DEUTDEBB171
MARKTBERG 12, PRENZLAU, 17291
DEUTDEBB172
BREITE STR. 40, EBERSWALDE, 16225
DEUTDEBB173
BREITE STR. 40, EBERSWALDE, 16225
DEUTDEBB174
KARL-MARX-STRASSE 194 - FRANKFURT, FRANKFURT AN DER ODER, 15230
DEUTDEBB175
EISENBAHNSTRASSE 8, FUERSTENWALDE, 15517
DEUTDEBB176
MARKTBERG 12, PRENZLAU, 17291
DEUTDEBB177
KARL-MARX-STRASSE 194 - FRANKFURT, FRANKFURT AN DER ODER, 15230
DEUTDEBB178
MARKTPL. 5, BERNAU, 16321
DEUTDEBB179
STEINSTRASSE 12 - ANKLAM, ANKLAM, 17389
DEUTDEBB180
SPREMBERGER STR. 18, COTTBUS, 03046
DEUTDEBB181
SPREMBERGER STR. 18, COTTBUS, 03046
DEUTDEBB182
BAHNHOFSTRASSE 8, SENFTENBERG, 01968
DEUTDEBB183
SPREMBERGER STR. 18, COTTBUS, 03046
DEUTDEBB184
SPREMBERGER STR. 18, COTTBUS, 03046
DEUTDEBB185
BAHNHOFSTRASSE 8, SENFTENBERG, 01968
DEUTDEBB186
BAHNHOFSTRASSE 8, SENFTENBERG, 01968
DEUTDEBB187
JURISTENSTRASSE 1-2 - LUTHERSTADT, LUTHERSTADT WITTENBERG, 06886
DEUTDEBB188
JURISTENSTRASSE 1-2 - LUTHERSTADT, LUTHERSTADT WITTENBERG, 06886
DEUTDEBB189
POSTPL. 6, BAUTZEN, 02625
DEUTDEBBXXX
OTTO SUHR ALLEE 6-16, BERLIN, 10883
DEUTDEBR131
KROEPELINER STR. 84 - ROSTOCK, ROSTOCK, 18055
DEUTDEBR132
KROEPELINER STR. 84 - ROSTOCK, ROSTOCK, 18055
DEUTDEBR133
TRIBSEER STR. 1 - STRALSUND, STRALSUND, 18439
DEUTDEBR134
MARKT 2 - GREIFSWALD, GREIFSWALD, 17489
DEUTDEBR135
TREPTOWER STR. 31 - DEMMIN, DEMMIN, 17109
DEUTDEBR136
KROEPELINER STR. 84 - ROSTOCK, ROSTOCK, 18055
DEUTDEBR137
TRIBSEER STR. 1 - STRALSUND, STRALSUND, 18439
DEUTDEBR138
TRIBSEER STRASSE 1 - STRALSUND, STRALSUND, 18439
DEUTDEBRXXX
AM BUSSEBART - ROSTOCK, ROSTOCK, 18055
DEUTDEDB101
BERLIN
DEUTDEDB110
BERLIN
DEUTDEDB120
ORANIENBURG, 16515
DEUTDEDB121
KOENIGS WUSTERHAUSEN, KOENIGS WUSTERHAUSEN, 15711
DEUTDEDB122
BERNAU
DEUTDEDB123
NEURUPPIN, 16816
DEUTDEDB124
ZOSSEN, 15806
DEUTDEDB125
HENNIGSDORF, 16761
DEUTDEDB126
SCHWARZHEIDE, 01987
DEUTDEDB127
TELTOW, 14513
DEUTDEDB128
DEMMIN, DEMMIN, 17109
DEUTDEDB130
BUETZOW, BUETZOW, 18246
DEUTDEDB131
BAD DOBERAN, BAD DOBERAN, 18209
DEUTDEDB132
BARTH, MECKLENBURG-VORPOMMERN, BARTH, 18356
DEUTDEDB133
BERGEN AUF RUEGEN, BERGEN AUF RUEGEN, 18528
DEUTDEDB134
GREIFSWALD
DEUTDEDB135
GRIMMEN, GRIMMEN, 18507
DEUTDEDB136
RIBNITZ-DAMGARTEN, RIBNITZ-DAMGARTEN, 18311
DEUTDEDB137
SASSNITZ, SASSNITZ, 18546
DEUTDEDB138
STRALSUND
DEUTDEDB140
SCHWERIN
DEUTDEDB141
GUESTROW, GUESTROW, 18273
DEUTDEDB142
HAGENOW, HAGENOW, 19230
DEUTDEDB143
LUDWIGSLUST, LUDWIGSLUST, 19288
DEUTDEDB144
LUEBZ, MECKLENBURG-VORPOMMERN, LUEBZ, 19386
DEUTDEDB145
PARCHIM, PARCHIM, 19370
DEUTDEDB146
PERLEBERG, 19348
DEUTDEDB147
PLAU AM SEE, PLAU AM SEE, 19395
DEUTDEDB148
WISMAR
DEUTDEDB149
WITTENBERGE, 19322
DEUTDEDB150
NEUBRANDENBURG
DEUTDEDB151
ANKLAM, ANKLAM, 17389
DEUTDEDB152
MALCHIN, MALCHIN, 17139
DEUTDEDB153
NEUSTRELITZ, NEUSTRELITZ, 17235
DEUTDEDB154
PRENZLAU, 17291
DEUTDEDB155
TEMPLIN, 17268
DEUTDEDB156
TETEROW, TETEROW, 17166
DEUTDEDB157
UECKERMUENDE, UECKERMUENDE, 17373
DEUTDEDB158
WAREN (MUERITZ)
DEUTDEDB159
WOLGAST, WOLGAST, 17438
DEUTDEDB160
POTSDAM
DEUTDEDB161
BRANDENBURG AN DER HAVEL
DEUTDEDB162
FALKENSEE, 14612
DEUTDEDB163
KYRITZ, 16866
DEUTDEDB164
LUDWIGSFELDE, 14974
DEUTDEDB165
NAUEN, 14641
DEUTDEDB166
PRITZWALK, 16928
DEUTDEDB167
RATHENOW, 14712
DEUTDEDB168
WERDER AN DER HAVEL, WERDER AN DER HAVEL, 14542
DEUTDEDB169
WITTSTOCK / DOSSE
DEUTDEDB170
FRANKFURT AN DER ODER
DEUTDEDB171
ANGERMUENDE, 16278
DEUTDEDB172
BAD FREIENWALDE, 16259
DEUTDEDB173
EBERSWALDE
DEUTDEDB174
EISENHUETTENSTADT, EISENHUETTENSTADT, 15890
DEUTDEDB175
FUERSTENWALDE
DEUTDEDB176
SCHWEDT
DEUTDEDB177
SEELOW, 15306
DEUTDEDB178
STRAUSBERG, 15344
DEUTDEDB179
TORGELOW, TORGELOW, 17358
DEUTDEDB180
COTTBUS
DEUTDEDB181
FORST
DEUTDEDB182
FINSTERWALDE, 03238
DEUTDEDB183
GUBEN, 03172
DEUTDEDB184
LUEBBEN (SPREEWALD)
DEUTDEDB185
SENFTENBERG, 01968
DEUTDEDB186
SPREMBERG, 03130
DEUTDEDB187
JUETERBOG, 14913
DEUTDEDB188
LUCKENWALDE, 14943
DEUTDEDB189
WEISSWASSER, 02943
DEUTDEDB200
ITZEHOE, 25524
DEUTDEDB201
AHRENSBURG, AHRENSBURG, 22926
DEUTDEDB202
NORDERSTEDT
DEUTDEDB203
LAUENBURG
DEUTDEDB204
WEDEL
DEUTDEDB205
GEESTHACHT, GEESTHACHT, 21502
DEUTDEDB206
PINNEBERG
DEUTDEDB207
BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE
DEUTDEDB208
KALTENKIRCHEN, KALTENKIRCHEN, 24568
DEUTDEDB209
STADE
DEUTDEDB210
KIEL
DEUTDEDB211
BUXTEHUDE, 21614
DEUTDEDB212
NEUMUENSTER
DEUTDEDB213
REINBEK, 21465
DEUTDEDB214
RENDSBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN, RENDSBURG, 24768
DEUTDEDB215
FLENSBURG
DEUTDEDB216
SYLT, WESTERLAND
DEUTDEDB217
HUSUM
DEUTDEDB219
BRUNSBUETTEL, BRUNSBUETTEL, 25541
DEUTDEDB221
ELMSHORN
DEUTDEDB237
KOHLMARKT 7-15, LUEBECK, 23552
DEUTDEDB240
LUENEBURG
DEUTDEDB241
CUXHAVEN
DEUTDEDB242
UELZEN, 29525
DEUTDEDB243
STADTHAGEN, 31655
DEUTDEDB250
BARSINGHAUSEN, 30890
DEUTDEDB251
HOLZMINDEN, 37603
DEUTDEDB252
BURGDORF
DEUTDEDB253
ALFELD, 31061
DEUTDEDB254
HAMELN
DEUTDEDB255
BAD PYRMONT, 31812
DEUTDEDB256
NIENBURG (WESER), NIENBURG (WESER), 31582
DEUTDEDB257
CELLE
DEUTDEDB258
SOLTAU, 29614
DEUTDEDB259
HILDESHEIM
DEUTDEDB260
GOETTINGEN
DEUTDEDB261
GRONAU (LEINE), NIEDERSACHSEN, GRONAU (LEINE), 31028
DEUTDEDB262
EINBECK, 37574
DEUTDEDB263
NORTHEIM, 37154
DEUTDEDB264
RINTELN, 31737
DEUTDEDB265
OSNABRUECK
DEUTDEDB266
MELLE
DEUTDEDB267
NORDHORN
DEUTDEDB268
GOSLAR
DEUTDEDB269
WOLFSBURG
DEUTDEDB270
BRAUNSCHWEIG
DEUTDEDB271
GIFHORN, 38518
DEUTDEDB272
BAD HARZBURG, 38667
DEUTDEDB273
HELMSTEDT, 38350
DEUTDEDB274
OSTERODE AM HARZ
DEUTDEDB275
PEINE
DEUTDEDB276
SALZGITTER
DEUTDEDB277
WOLFENBUETTEL
DEUTDEDB278
BAD LAUTERBERG
DEUTDEDB279
BAD SACHSA, 37441
DEUTDEDB280
OLDENBURG
DEUTDEDB281
BAD ZWISCHENAHN, BAD ZWISCHENAHN, 26160
DEUTDEDB282
WILHELMSHAVEN
DEUTDEDB283
JEVER, 26441
DEUTDEDB284
EMDEN
DEUTDEDB285
LEER (OSTFRIESLAND), LEER (OSTFRIESLAND), 26789
DEUTDEDB286
NORDEN, 26506
DEUTDEDB287
PAPENBURG, 26871
DEUTDEDB288
WEENER, 26826
DEUTDEDB289
AURICH
DEUTDEDB290
VECHTA, 49377
DEUTDEDB291
VERDEN (ALLER)
DEUTDEDB292
BREMERHAVEN
DEUTDEDB293
CLOPPENBURG, 49661
DEUTDEDB294
DELMENHORST
DEUTDEDB295
ACHIM
DEUTDEDB296
LOHNE, 32584
DEUTDEDB297
OSTERHOLZ-SCHARMBECK, OSTERHOLZ-SCHARMBECK, 27711
DEUTDEDB298
NORDERNEY, 26548
DEUTDEDB300
NEUSS
DEUTDEDB301
LANGENFELD
DEUTDEDB302
MONHEIM, 86653
DEUTDEDB303
MEERBUSCH
DEUTDEDB304
RATINGEN
DEUTDEDB305
HILDEN
DEUTDEDB306
ERKRATH, 40699
DEUTDEDB307
KAARST, 41564
DEUTDEDB310
MOENCHENGLADBACH
DEUTDEDB312
RHEYDT
DEUTDEDB314
VIERSEN
DEUTDEDB315
NETTETAL, NORDRHEIN-WESTFALEN, NETTETAL, 41334
DEUTDEDB316
GREFRATH, NORDRHEIN-WESTFALEN, GREFRATH, 47929
DEUTDEDB317
KORSCHENBROICH, KORSCHENBROICH, 41352
DEUTDEDB318
WEGBERG, 41844
DEUTDEDB319
ERKELENZ, NORDRHEIN-WESTFALEN, ERKELENZ, 41812
DEUTDEDB320
KREFELD
DEUTDEDB321
XANTEN, 46509
DEUTDEDB322
WILLICH, 47877
DEUTDEDB323
GELDERN, 47608
DEUTDEDB324
KLEVE
DEUTDEDB325
GOCH, 47574
DEUTDEDB326
EMMERICH, NORDRHEIN-WESTFALEN, EMMERICH, 46446
DEUTDEDB327
KEMPEN, 47906
DEUTDEDB328
KEVELAER
DEUTDEDB329
RHEINBERG, RHEINBERG, 47495
DEUTDEDB330
VELBERT
DEUTDEDB331
ENNEPETAL, ENNEPETAL, 58256
DEUTDEDB332
HEILIGENHAUS, HEILIGENHAUS, 42579
DEUTDEDB333
METTMANN, NORDRHEIN-WESTFALEN, METTMANN, 40822
DEUTDEDB334
SCHWELM, 58332
DEUTDEDB335
WUELFRATH, WUELFRATH, 42489
DEUTDEDB340
REMSCHEID
DEUTDEDB341
WIPPERFUERTH, WIPPERFUERTH, 51688
DEUTDEDB342
SOLINGEN
DEUTDEDB343
HAAN, 42781
DEUTDEDB344
HUECKESWAGEN, HUECKESWAGEN, 42499
DEUTDEDB345
RADEVORMWALD, RADEVORMWALD, 42477
DEUTDEDB346
WERMELSKIRCHEN, WERMELSKIRCHEN, 42929
DEUTDEDB350
DUISBURG
DEUTDEDB351
DINSLAKEN
DEUTDEDB352
KAMP-LINTFORT, KAMP-LINTFORT, 47475
DEUTDEDB353
EITORF, 53783
DEUTDEDB354
MOERS
DEUTDEDB355
FRECHEN, 50226
DEUTDEDB356
WESEL
DEUTDEDB357
HUERTH, 50354
DEUTDEDB358
KERPEN
DEUTDEDB359
ROESRATH, NORDRHEIN-WESTFALEN, ROESRATH, 51503
DEUTDEDB360
TROISDORF
DEUTDEDB362
MUELHEIM AN DER RUHR
DEUTDEDB365
OBERHAUSEN
DEUTDEDB366
GLADBECK
DEUTDEDB370
BRUEHL
DEUTDEDB371
WESSELING, WESSELING, 50389
DEUTDEDB372
GREVENBROICH
DEUTDEDB373
BERGISCH GLADBACH
DEUTDEDB375
LEVERKUSEN
DEUTDEDB376
OPLADEN
DEUTDEDB377
LEICHLINGEN, LEICHLINGEN, 42799
DEUTDEDB378
BURSCHEID
DEUTDEDB379
BAD MUENSTEREIFEL, BAD MUENSTEREIFEL, 53902
DEUTDEDB380
BONN
DEUTDEDB381
BONN
DEUTDEDB382
BONN
DEUTDEDB383
KOENIGSWINTER, KOENIGSWINTER, 53639
DEUTDEDB384
GUMMERSBACH
DEUTDEDB385
BERGNEUSTADT, BERGNEUSTADT, 51702
DEUTDEDB386
SIEGBURG, NORDRHEIN-WESTFALEN, SIEGBURG, 53721
DEUTDEDB387
WALDBROEL, WALDBROEL, 51545
DEUTDEDB388
ENGELSKIRCHEN, ENGELSKIRCHEN, 51766
DEUTDEDB389
MEINERZHAGEN, MEINERZHAGEN, 58540
DEUTDEDB390
AACHEN
DEUTDEDB391
ESCHWEILER, ESCHWEILER, 52249
DEUTDEDB392
JUELICH, 52428
DEUTDEDB393
STOLBERG (RHEINLAND)
DEUTDEDB394
HUECKELHOVEN, HUECKELHOVEN, 41836
DEUTDEDB395
DUEREN
DEUTDEDB396
KREUZAU, 52372
DEUTDEDB397
HERZOGENRATH, HERZOGENRATH, 52134
DEUTDEDB398
ALSDORF
DEUTDEDB399
UEBACH-PALENBERG, UEBACH-PALENBERG, 52531
DEUTDEDB400
MUENSTER
DEUTDEDB401
GRONAU, 48599
DEUTDEDB403
RHEINE
DEUTDEDB404
WARENDORF, WARENDORF, 48231
DEUTDEDB405
AHAUS, 48683
DEUTDEDB406
EMSDETTEN, EMSDETTEN, 48282
DEUTDEDB407
IBBENBUEREN
DEUTDEDB408
STADTLOHN, STADTLOHN, 48703
DEUTDEDB409
VREDEN, 48691
DEUTDEDB410
HAMM
DEUTDEDB411
BOCKUM-HOEVEL
DEUTDEDB412
AHLEN
DEUTDEDB413
BECKUM, 59269
DEUTDEDB414
SOEST, 59494
DEUTDEDB416
LIPPSTADT
DEUTDEDB417
BRILON, 59929
DEUTDEDB418
WERL, 59457
DEUTDEDB420
GELSENKIRCHEN
DEUTDEDB421
RECKLINGHAUSEN
DEUTDEDB422
BOTTROP
DEUTDEDB423
DATTELN, 45711
DEUTDEDB424
DORSTEN
DEUTDEDB425
HUELS, MARL
DEUTDEDB426
HERTEN
DEUTDEDB428
BOCHOLT
DEUTDEDB429
WESTFALEN, BORKEN
DEUTDEDB430
BOCHUM
DEUTDEDB431
WITTEN
DEUTDEDB432
HERNE
DEUTDEDB433
HATTINGEN
DEUTDEDB434
SPROCKHOEVEL, SPROCKHOEVEL, 45549
DEUTDEDB440
DORTMUND
DEUTDEDB441
CASTROP-RAUXEL
DEUTDEDB442
LUENEN
DEUTDEDB443
UNNA
DEUTDEDB444
SCHWERTE, NORDRHEIN-WESTFALEN, SCHWERTE, 58239
DEUTDEDB445
ISERLOHN
DEUTDEDB446
ALTENA, 58762
DEUTDEDB447
WALTROP, 45731
DEUTDEDB448
WERNE, 59368
DEUTDEDB449
PLETTENBERG, PLETTENBERG, 58840
DEUTDEDB450
HAGEN
DEUTDEDB451
LUEDENSCHEID
DEUTDEDB452
HOHENLIMBURG
DEUTDEDB453
HERDECKE, NORDRHEIN-WESTFALEN, HERDECKE, 58313
DEUTDEDB454
GEVELSBERG, GEVELSBERG, 58285
DEUTDEDB456
KIERSPE, 58566
DEUTDEDB460
SIEGEN
DEUTDEDB461
BIEDENKOPF, 35216
DEUTDEDB462
OLPE, 57462
DEUTDEDB463
BAD BERLEBURG, BAD BERLEBURG, 57319
DEUTDEDB464
WISSEN, 57537
DEUTDEDB465
NEUNKIRCHEN
DEUTDEDB466
BETZDORF, 57518
DEUTDEDB467
SUNDERN, 59846
DEUTDEDB468
MESCHEDE, NORDRHEIN-WESTFALEN, MESCHEDE, 59872
DEUTDEDB469
BAD LAASPHE, BAD LAASPHE, 57334
DEUTDEDB470
FREUDENBERG
DEUTDEDB471
HERBORN
DEUTDEDB472
PADERBORN
DEUTDEDB473
BAD DRIBURG, BAD DRIBURG, 33014
DEUTDEDB474
BAD LIPPSPRINGE, BAD LIPPSPRINGE, 33175
DEUTDEDB475
GESEKE, 59590
DEUTDEDB476
DETMOLD
DEUTDEDB477
BAD SALZUFLEN
DEUTDEDB478
LEMGO, 32657
DEUTDEDB480
GUETERSLOH
DEUTDEDB481
HERFORD
DEUTDEDB482
WESTFALEN, BRACKWEDE
DEUTDEDB483
HALLE
DEUTDEDB484
HARSEWINKEL, HARSEWINKEL, 33428
DEUTDEDB485
OELDE, 59302
DEUTDEDB486
OERLINGHAUSEN, OERLINGHAUSEN, 33813
DEUTDEDB487
RHEDA-WIEDENBRUECK, RHEDA-WIEDENBRUECK, 33378
DEUTDEDB488
SPENGE, 32139
DEUTDEDB489
VERL, 33415
DEUTDEDB490
MINDEN
DEUTDEDB491
BAD OEYNHAUSEN
DEUTDEDB492
BUENDE, 32257
DEUTDEDB493
ESPELKAMP, ESPELKAMP, 32339
DEUTDEDB494
LOEHNE, 32584
DEUTDEDB495
LUEBBECKE, LUEBBECKE, 32312
DEUTDEDB500
BAD HOMBURG
DEUTDEDB501
HOECHST
DEUTDEDB502
RUESSELSHEIM AM MAIN, 65428
DEUTDEDB503
FRIEDBERG
DEUTDEDB504
OBERURSEL (TAUNUS), 61440
DEUTDEDB505
OFFENBACH AM MAIN
DEUTDEDB506
HANAU
DEUTDEDB507
NEU-ISENBURG, 63263
DEUTDEDB508
DARMSTADT
DEUTDEDB509
BENSHEIM, 64625
DEUTDEDB510
WIESBADEN
DEUTDEDB511
Limburg an der Lahn
DEUTDEDB512
ELTVILLE AM RHEIN
DEUTDEDB513
GIESSEN
DEUTDEDB514
TAUNUSSTEIN
DEUTDEDB515
WETZLAR
DEUTDEDB516
DILLENBURG
DEUTDEDB517
THEODOR-HEUSS-ALLEE 72, BAD VILBEL, 61118
DEUTDEDB518
DUDENSTRASSE 11, BAD HERSFELD, 36251
DEUTDEDB519
HEPPENHEIM (BERGSTRASSE)
DEUTDEDB520
KASSEL
DEUTDEDB521
BAD WILDUNGEN, 34537
DEUTDEDB522
ESCHWEGE, 37269
DEUTDEDB523
BAUNATAL, 34225
DEUTDEDB524
HANNOVERSCH MUENDEN, HANNOVERSCH MUENDEN, 34346
DEUTDEDB525
RODGAU, 63110
DEUTDEDB526
OBERTSHAUSEN, 63179
DEUTDEDB527
MUEHLHEIM AM MAIN
DEUTDEDB528
LANGEN
DEUTDEDB529
HEUSENSTAMM, 63150
DEUTDEDB530
FULDA
DEUTDEDB531
ALSFELD, 36304
DEUTDEDB532
HOFHEIM
DEUTDEDB533
MARBURG
DEUTDEDB534
LAUTERBACH
DEUTDEDB535
KOENIGSTEIN, 92281
DEUTDEDB536
KRONBERG IM TAUNUS
DEUTDEDB537
RAUNHEIM, 65479
DEUTDEDB538
DIETZENBACH, 63128
DEUTDEDB539
DREIEICH, 63303
DEUTDEDB540
KAISERSLAUTERN
DEUTDEDB541
LANDSTUHL, 66849
DEUTDEDB542
PIRMASENS
DEUTDEDB543
ZWEIBRUECKEN, RHEINLAND-PFALZ, ZWEIBRUECKEN, 66482
DEUTDEDB544
FRANKENTHAL (PFALZ), FRANKENTHAL (PFALZ), 67227
DEUTDEDB545
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
DEUTDEDB546
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE
DEUTDEDB547
SPEYER, 67346
DEUTDEDB548
LANDAU IN DER PFALZ
DEUTDEDB549
ALZEY, 55232
DEUTDEDB550
LIMBURGERHOF, RHEINLAND-PFALZ, LIMBURGERHOF, 67117
DEUTDEDB551
INGELHEIM AM RHEIN
DEUTDEDB552
BAD DUERKHEIM, BAD DUERKHEIM, 67098
DEUTDEDB553
WORMS
DEUTDEDB554
GRIESHEIM
DEUTDEDB555
GROSS-GERAU, 64521
DEUTDEDB560
BAD KREUZNACH
DEUTDEDB561
GINSHEIM-GUSTAVSBURG, 65462
DEUTDEDB562
IDAR-OBERSTEIN, IDAR-OBERSTEIN, 55743
DEUTDEDB563
BINGEN, 72511
DEUTDEDB570
KOBLENZ
DEUTDEDB571
BOPPARD, 56154
DEUTDEDB572
BENDORF
DEUTDEDB573
LAHNSTEIN, 56112
DEUTDEDB574
NEUWIED
DEUTDEDB575
ANDERNACH, 56626
DEUTDEDB576
MAYEN, 56727
DEUTDEDB577
HOEHR-GRENZHAUSEN, HOEHR-GRENZHAUSEN, 56203
DEUTDEDB578
MONTABAUR, 56410
DEUTDEDB579
WEISSENTHURM, RHEINLAND-PFALZ, WEISSENTHURM, 56575
DEUTDEDB580
KONZ-OBEREMMEL
DEUTDEDB585
TRIER
DEUTDEDB586
WITTLICH, 54516
DEUTDEDB587
BERNKASTEL-KUES, BERNKASTEL-KUES, 54470
DEUTDEDB588
ZELL (MOSEL)
DEUTDEDB589
TRABEN-TRARBACH, TRABEN-TRARBACH, 56841
DEUTDEDB590
VOELKLINGEN, 66333
DEUTDEDB595
KAISERSTRASSE 29-31, SAARBRUECKEN, 66111
DEUTDEDB600
BAD CANNSTATT
DEUTDEDB601
BACKNANG, 71522
DEUTDEDB602
BOEBLINGEN
DEUTDEDB603
TUTTLINGEN, TUTTLINGEN, 78532
DEUTDEDB604
LUDWIGSBURG
DEUTDEDB605
SINDELFINGEN
DEUTDEDB606
WAIBLINGEN
DEUTDEDB607
FELLBACH
DEUTDEDB608
ASPERG, 71679
DEUTDEDB609
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, 70771
DEUTDEDB610
GOEPPINGEN
DEUTDEDB611
ESSLINGEN AM NECKAR
DEUTDEDB612
NUERTINGEN, NUERTINGEN, 72622
DEUTDEDB613
SCHWAEBISCH GMUEND
DEUTDEDB614
AALEN
DEUTDEDB615
HEIDENHEIM AN DER BRENZ
DEUTDEDB616
SCHORNDORF
DEUTDEDB617
KORNWESTHEIM, KORNWESTHEIM, 70806
DEUTDEDB618
GEISLINGEN, GEISLINGEN, 73033
DEUTDEDB619
KIRCHHEIM UNTER TECK
DEUTDEDB620
HEILBRONN
DEUTDEDB621
NECKARSULM, NECKARSULM, 74172
DEUTDEDB622
SCHWAEBISCH HALL, SCHWAEBISCH HALL, 74523
DEUTDEDB623
MARBACH AM NECKAR
DEUTDEDB624
LEONBERG
DEUTDEDB625
WINNENDEN, BADEN-WUERTTEMBERG, WINNENDEN, 71364
DEUTDEDB626
PLOCHINGEN, PLOCHINGEN, 73207
DEUTDEDB627
EISLINGEN
DEUTDEDB628
KUENZELSAU, KUENZELSAU, 74653
DEUTDEDB629
OEHRINGEN, BADEN-WUERTTEMBERG, OEHRINGEN, 74613
DEUTDEDB630
ULM
DEUTDEDB631
BIBERACH AN DER RISS
DEUTDEDB632
NEU-ULM
DEUTDEDB633
NOERDLINGEN, 86720
DEUTDEDB634
METZINGEN, BADEN-WUERTTEMBERG, METZINGEN, 72555
DEUTDEDB635
BIETIGHEIM-BISSINGEN, BIETIGHEIM-BISSINGEN, 74321
DEUTDEDB636
PFULLINGEN, PFULLINGEN, 72793
DEUTDEDB637
CRAILSHEIM, CRAILSHEIM, 74564
DEUTDEDB638
ELLWANGEN
DEUTDEDB639
GIENGEN AN DER BRENZ
DEUTDEDB640
REUTLINGEN
DEUTDEDB641
TUEBINGEN
DEUTDEDB642
ROTTWEIL, 78628
DEUTDEDB643
NAGOLD, 72202
DEUTDEDB644
SPAICHINGEN, SPAICHINGEN, 78549
DEUTDEDB645
ROTTENBURG AM NECKAR
DEUTDEDB646
FREUDENSTADT, FREUDENSTADT, 72250
DEUTDEDB647
GERLINGEN, BADEN-WUERTTEMBERG, GERLINGEN, 70839
DEUTDEDB648
MARKGROENINGEN, MARKGROENINGEN, 71706
DEUTDEDB649
TETTNANG, 88069
DEUTDEDB650
RAVENSBURG
DEUTDEDB651
FRIEDRICHSHAFEN
DEUTDEDB652
LEUTKIRCH IM ALLGAEU
DEUTDEDB653
ALBSTADT
DEUTDEDB654
LINDAU IM BODENSEE
DEUTDEDB655
BALINGEN, 72336
DEUTDEDB656
STUTTGARTER STRASSE 24, VAIHINGEN AN DER ENZ, 71665
DEUTDEDB657
WANGEN
DEUTDEDB658
WEINGARTEN
DEUTDEDB659
STUTTGART
DEUTDEDB660
KARLSRUHE
DEUTDEDB661
BRUCHSAL, 76646
DEUTDEDB662
BADEN-BADEN
DEUTDEDB663
BRETTEN, 75015
DEUTDEDB664
ETTLINGEN, BADEN-WUERTTEMBERG, ETTLINGEN, 76275
DEUTDEDB665
RASTATT, 76437
DEUTDEDB666
PFORZHEIM
DEUTDEDB667
MURGTAL, GERNSBACH
DEUTDEDB668
ACHERN, 77855
DEUTDEDB669
BUEHL, 77815
DEUTDEDB670
WEINHEIM, 69469
DEUTDEDB671
GAGGENAU, 76571
DEUTDEDB672
HEIDELBERG
DEUTDEDB673
SCHWETZINGEN, SCHWETZINGEN, 68723
DEUTDEDB674
MOSBACH, 74821
DEUTDEDB675
VIERNHEIM, 68519
DEUTDEDB676
HOCKENHEIM, HOCKENHEIM, 68766
DEUTDEDB677
MUEHLACKER, MUEHLACKER, 75417
DEUTDEDB678
WIESLOCH, 69168
DEUTDEDB679
WEIL, 86947
DEUTDEDB680
WEHR
DEUTDEDB681
EMMENDINGEN, EMMENDINGEN, 79312
DEUTDEDB682
Lahr/Schwarzwald
DEUTDEDB683
LOERRACH
DEUTDEDB684
BAD SAECKINGEN, BAD SAECKINGEN, 79713
DEUTDEDB685
MUELLHEIM
DEUTDEDB686
RHEINFELDEN, RHEINFELDEN, 79618
DEUTDEDB687
WALDKIRCH, BADEN-WUERTTEMBERG, WALDKIRCH, 79183
DEUTDEDB688
GRENZACH-WYHLEN
DEUTDEDB689
TITISEE-NEUSTADT, TITISEE-NEUSTADT, 79822
DEUTDEDB690
KONSTANZ
DEUTDEDB691
UEBERLINGEN, UEBERLINGEN, 88662
DEUTDEDB692
SINGEN (HOHENTWIEL)
DEUTDEDB693
SCHOPFHEIM, SCHOPFHEIM, 79650
DEUTDEDB694
VILLINGEN-SCHWENNINGEN
DEUTDEDB696
RADOLFZELL AM BODENSEE
DEUTDEDB697
TRIBERG IM SCHWARZWALD, TRIBERG IM SCHWARZWALD, 78098
DEUTDEDB698
DONAUESCHINGEN, DONAUESCHINGEN, 78166
DEUTDEDB699
ST. GEORGEN
DEUTDEDB700
BAD TOELZ, 83646
DEUTDEDB701
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 82467
DEUTDEDB702
LANDSBERG AM LECH
DEUTDEDB703
LANDSHUT
DEUTDEDB704
MUEHLDORF AM INN
DEUTDEDB705
ROSENHEIM
DEUTDEDB706
DACHAU, 85221
DEUTDEDB707
FREISING
DEUTDEDB708
FUERSTENFELDBRUCK, 82256
DEUTDEDB709
STARNBERG, 82319
DEUTDEDB710
BAD REICHENHALL, 83435
DEUTDEDB711
WEILHEIM IN OBERBAYERN
DEUTDEDB712
ERDING, 85435
DEUTDEDB713
GERMERING, 82110
DEUTDEDB714
GRUENWALD, 82031
DEUTDEDB715
OTTOBRUNN, 85521
DEUTDEDB716
PLANEGG, 82152
DEUTDEDB717
ROTTACH-EGERN, 83700
DEUTDEDB718
WOLFRATSHAUSEN, 82515
DEUTDEDB719
AM MARKT 3, GILCHING, 82205
DEUTDEDB720
AUGSBURG
DEUTDEDB721
INGOLSTADT
DEUTDEDB722
NEUBURG, NEUBURG, 23974
DEUTDEDB723
BAD WOERISHOFEN, 86825
DEUTDEDB724
DILLINGEN, 66763
DEUTDEDB725
GERSTHOFEN, 86368
DEUTDEDB726
GUENZBURG, 89312
DEUTDEDB727
KOENIGSBRUNN, 86343
DEUTDEDB728
PFAFFENHOFEN AN DER ILM
DEUTDEDB729
VOHBURG
DEUTDEDB733
KEMPTEN
DEUTDEDB734
MEMMINGEN, 87700
DEUTDEDB735
SONTHOFEN, 87527
DEUTDEDB736
MARKTOBERDORF, 87616
DEUTDEDB737
KAUFBEUREN, 87600
DEUTDEDB741
DEGGENDORF, 94469
DEUTDEDB750
REGENSBURG
DEUTDEDB751
STRAUBING, 94315
DEUTDEDB752
PASSAU
DEUTDEDB760
NUERNBERG
DEUTDEDB761
ANSBACH, 91522
DEUTDEDB762
BAMBERG
DEUTDEDB763
ERLANGEN
DEUTDEDB764
FUERTH
DEUTDEDB765
AMBERG
DEUTDEDB766
WEIDEN IN DER OBERPFALZ
DEUTDEDB767
NEUMARKT
DEUTDEDB768
FORCHHEIM
DEUTDEDB769
ZIRNDORF, 90513
DEUTDEDB771
SCHWABACH, 91126
DEUTDEDB772
LAUF, 77886
DEUTDEDB773
BAYREUTH
DEUTDEDB774
KULMBACH, 95326
DEUTDEDB783
COBURG, 96450
DEUTDEDB790
WUERZBURG
DEUTDEDB791
SCHWEINFURT
DEUTDEDB792
BAD MERGENTHEIM, BAD MERGENTHEIM, 97980
DEUTDEDB795
ASCHAFFENBURG
DEUTDEDB796
MILTENBERG, 63897
DEUTDEDB801
SCHOENEBECK, 16928
DEUTDEDB802
STASSFURT, 39418
DEUTDEDB803
STENDAL, 39576
DEUTDEDB804
WERNIGERODE, 38855
DEUTDEDB805
WOLMIRSTEDT, 39326
DEUTDEDB806
ZERBST, 39261
DEUTDEDB811
GARDELEGEN, 39638
DEUTDEDB812
GENTHIN, 39307
DEUTDEDB813
CALBE, 39240
DEUTDEDB814
BURG BEI MAGDEBURG
DEUTDEDB815
BLANKENBURG
DEUTDEDB816
HALBERSTADT, 38820
DEUTDEDB817
HALDENSLEBEN, 39340
DEUTDEDB818
OSCHERSLEBEN, 39387
DEUTDEDB819
SALZWEDEL, 29410
DEUTDEDB820
WEIMAR
DEUTDEDB821
WORBIS, 37339
DEUTDEDB822
SONDERSHAUSEN, 99706
DEUTDEDB823
SOEMMERDA, 99610
DEUTDEDB824
NORDHAUSEN, 99734
DEUTDEDB825
MUEHLHAUSEN
DEUTDEDB826
LEINEFELDE-WORBIS, THUERINGEN, LEINEFELDE-WORBIS, 37327
DEUTDEDB827
GOTHA, 99867
DEUTDEDB828
APOLDA, 99510
DEUTDEDB829
BAD LANGENSALZA, 99947
DEUTDEDB830
GERA
DEUTDEDB831
JENA
DEUTDEDB832
EISENBERG
DEUTDEDB833
GREIZ, 07973
DEUTDEDB834
NEUSTADT AN DER ORLA
DEUTDEDB835
POESSNECK, 07381
DEUTDEDB836
ZEULENRODA-TRIEBES, ZEULENRODA-TRIEBES, 07937
DEUTDEDB840
SUHL
DEUTDEDB841
ARNSTADT, 99310
DEUTDEDB842
BAD SALZUNGEN, 36433
DEUTDEDB843
EISENACH
DEUTDEDB844
ILMENAU, 98693
DEUTDEDB845
MEININGEN, 98617
DEUTDEDB846
OHRDRUF, 99885
DEUTDEDB847
RUDOLSTADT, 07407
DEUTDEDB848
SAALFELD
DEUTDEDB849
SCHMALKALDEN, 98574
DEUTDEDB850
SONNEBERG, 96515
DEUTDEDB851
WALTERSHAUSEN, 99880
DEUTDEDB860
HALLE
DEUTDEDB861
ALTENBURG
DEUTDEDB862
ASCHERSLEBEN, 06449
DEUTDEDB863
BERNBURG, 06406
DEUTDEDB864
BITTERFELD, 06749
DEUTDEDB865
BORNA, 04552
DEUTDEDB866
DELITZSCH, 04509
DEUTDEDB867
DESSAU
DEUTDEDB868
DOEBELN, 04720
DEUTDEDB869
EILENBURG, 04838
DEUTDEDB870
DRESDEN
DEUTDEDB871
ANNABERG-BUCHHOLZ, 09456
DEUTDEDB872
AUE
DEUTDEDB873
AUERBACH
DEUTDEDB874
BAUTZEN, 02625
DEUTDEDB875
BURGSTAEDT, 09217
DEUTDEDB876
COSWIG
DEUTDEDB877
CRIMMITSCHAU, 08451
DEUTDEDB878
Frankenberg an der Eder
DEUTDEDB879
FREIBERG
DEUTDEDB880
FREITAL, 01705
DEUTDEDB881
GLAUCHAU, 08371
DEUTDEDB882
GOERLITZ
DEUTDEDB883
GROSSENHAIN, 01558
DEUTDEDB884
HEIDENAU
DEUTDEDB885
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, SACHSEN, HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, 09337
DEUTDEDB886
HOYERSWERDA, 02977
DEUTDEDB887
KAMENZ, 01917
DEUTDEDB888
KLINGENTHAL
DEUTDEDB889
LICHTENSTEIN, LICHTENSTEIN, 72805
DEUTDEDB890
LIMBACH-OBERFROHNA, 09212
DEUTDEDB891
LOEBAU, 02708
DEUTDEDB892
MARIENBERG, 09496
DEUTDEDB893
MEERANE, 08393
DEUTDEDB894
MEISSEN, 01662
DEUTDEDB895
MITTWEIDA, 09648
DEUTDEDB896
NIESKY, 02906
DEUTDEDB897
OBERWIESENTHAL, 09484
DEUTDEDB898
PIRNA, 01796
DEUTDEDB899
PLAUEN
DEUTDEDB900
RADEBERG, 01454
DEUTDEDB901
RADEBEUL, 01445
DEUTDEDB902
REICHENBACH
DEUTDEDB903
RIESA
DEUTDEDB905
SCHNEEBERG (ERZGEBIRGE)
DEUTDEDB906
SCHWARZENBERG
DEUTDEDB907
STOLLBERG
DEUTDEDB908
WERDAU, 08412
DEUTDEDB909
ZITTAU, 02763
DEUTDEDB910
ZWICKAU
DEUTDEDB921
BAD IBURG, 49186
DEUTDEDB922
BRAMSCHE, 49565
DEUTDEDB923
GEORGSMARIENHUETTE, GEORGSMARIENHUETTE, 49124
DEUTDEDB924
LENGERICH
DEUTDEDB925
QUAKENBRUECK, 49610
DEUTDEDB926
LINGEN (EMS)
DEUTDEDB927
MEPPEN, 49716
DEUTDEDB928
SCHUETTORF, 48465
DEUTDEDB929
CLAUSTHAL-ZELLERFELD, CLAUSTHAL-ZELLERFELD, 38678
DEUTDEDB930
HERZBERG AM HARZ
DEUTDEDB931
LAATZEN, 30880
DEUTDEDB932
LANGENHAGEN
DEUTDEDB933
MUENSTER
DEUTDEDB934
SEESEN, 38723
DEUTDEDB935
UERDINGEN
DEUTDEDB936
TOENISVORST, TOENISVORST, 47918
DEUTDEDB937
BENSBERG
DEUTDEDB938
BERGHEIM
DEUTDEDB939
DORMAGEN
DEUTDEDB940
EUSKIRCHEN
DEUTDEDB941
HENNEF, 53773
DEUTDEDB942
REMAGEN, 53424
DEUTDEDB943
BAD NEUENAHR-AHRWEILER, BAD NEUENAHR-AHRWEILER, 53474
DEUTDEDB944
BAD HONNEF, BAD HONNEF, 53604
DEUTDEDB945
RHEINBACH, RHEINBACH, 53359
DEUTDEDB946
MECKENHEIM
DEUTDEDB947
WUERSELEN, WUERSELEN, 52146
DEUTDEDB948
HEINSBERG, HEINSBERG, 52525
DEUTDEDB949
COESFELD, NORDRHEIN-WESTFALEN, COESFELD, 48653
DEUTDEDB950
DUELMEN, 48249
DEUTDEDB951
GREVEN
DEUTDEDB952
STEINFURT-BURGENSTEINFURT
DEUTDEDB953
WERDOHL, 58791
DEUTDEDB954
HEMER, 58675
DEUTDEDB955
MENDEN
DEUTDEDB956
NEUENRADE, NEUENRADE, 58809
DEUTDEDB957
BLOMBERG
DEUTDEDB958
HOEXTER, 37671
DEUTDEDB959
HORN-BAD MEINBERG
DEUTDEDB960
LAGE
DEUTDEDB961
ARNSBERG
DEUTDEDB962
ALTENKIRCHEN
DEUTDEDB963
ATTENDORN, ATTENDORN, 57439
DEUTDEDB964
LENNESTADT, LENNESTADT, 57368
DEUTDEDB965
SCHMALLENBERG, SCHMALLENBERG, 57392
DEUTDEDB966
KREUZTAL, NORDRHEIN-WESTFALEN, KREUZTAL, 57223
DEUTDEDB967
HAIGER, 35708
DEUTDEDB968
HAUPTSTRASSE 42 - OFFENBURG, OFFENBURG, 77652
DEUTDEDB969
KEHL, 77694
DEUTDEDB970
HASLACH IM KINZIGTAL
DEUTDEDB971
OBERKIRCH, BADEN-WUERTTEMBERG, OBERKIRCH, 77704
DEUTDEDB972
WALDSHUT-TIENGEN, WALDSHUT-TIENGEN, 79761
DEUTDEDB973
LUTHERSTADT EISLEBEN, LUTHERSTADT EISLEBEN, 06295
DEUTDEDB974
GRIMMA, 04668
DEUTDEDB975
HETTSTEDT, 06333
DEUTDEDB976
KOETHEN, 06366
DEUTDEDB977
MARKKLEEBERG, 04416
DEUTDEDB978
MERSEBURG, 06217
DEUTDEDB979
MEUSELWITZ, 04610
DEUTDEDB980
NAUMBURG
DEUTDEDB981
OSCHATZ, 04758
DEUTDEDB982
QUEDLINBURG, 06484
DEUTDEDB983
SANGERHAUSEN, 06526
DEUTDEDB984
SCHKEUDITZ, 04435
DEUTDEDB985
TAUCHA
DEUTDEDB986
TORGAU, 04860
DEUTDEDB987
WEISSENFELS, 06667
DEUTDEDB988
LUTHERSTADT WITTENBERG
DEUTDEDB989
WOLFEN, 06766
DEUTDEDB990
WURZEN, 04808
DEUTDEDB991
ZEITZ, 06712
DEUTDEDBBER
BERLIN
DEUTDEDBBIE
BIELEFELD
DEUTDEDBBRE
BREMEN
DEUTDEDBCHE
CHEMNITZ
DEUTDEDBDUE
DUESSELDORF
DEUTDEDBERF
ERFURT
DEUTDEDBESS
ESSEN
DEUTDEDBEW1
KONIGSTEINER STR 48, BAD SODEN, 65812
DEUTDEDBEW2
KONIGSTEINER STR 48, BAD SODEN, 65812
DEUTDEDBEW3
KONIGSTEINER STR 48, BAD SODEN, 65812
DEUTDEDBEW4
KONIGSTEINER STR 48, BAD SODEN, 65812
DEUTDEDBEW5
KONIGSTEINER STR 48, BAD SODEN, 65812
DEUTDEDBFRA
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEDBFRE
FREIBURG IM BREISGAU
DEUTDEDBHAM
HAMBURG
DEUTDEDBHAN
HANNOVER
DEUTDEDBKOE
KOELN
DEUTDEDBLCR
THEODOR-HEUSS-ALLEE 72, FRANKFURT AM MAIN, 60486
DEUTDEDBLEG
LEIPZIG
DEUTDEDBMAG
MAGDEBURG
DEUTDEDBMAI
MAINZ
DEUTDEDBMAN
MANNHEIM
DEUTDEDBMUC
MUENCHEN
DEUTDEDBPAL
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEDBROS
ROSTOCK
DEUTDEDBSTG
STUTTGART
DEUTDEDBWUP
WUPPERTAL
DEUTDEDBXXX
FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 114-126, BONN, 53113
DEUTDEDD300
NIEDERSTRASSE 57, NEUSS, 41460
DEUTDEDD301
HAUPTSTRASSE 85A - LANGENFELD, LANGENFELD, 40764
DEUTDEDD302
RATHAUSPL 2A, MONHEIM, 40789
DEUTDEDD303
THEODOR-HELLMICH-STRASSE 8, MEERBUSCH, 40667
DEUTDEDD304
DUESSELDORFER STR. 23 - RATINGEN, RATINGEN, 40878
DEUTDEDD305
MITTELSTRASSE 97, HILDEN, 40721
DEUTDEDD306
BENDERSTRASSE 8 - DUESSELDORF, DUESSELDORF, 40625
DEUTDEDD307
MAUBISSTRASSE 44, KAARST, 41564
DEUTDEDD310
BISMARCKPL. 1-3, MOENCHENGLADBACH, 41061
DEUTDEDD312
RHEYDT
DEUTDEDD314
REMIGIUSPL. 16, VIERSEN, 41747
DEUTDEDD315
HOCHSTRASSE 11 - NETTETAL, NETTETAL, 41334
DEUTDEDD316
HOCHSTRASSE 11 - NETTETAL, NETTETAL, 41334
DEUTDEDD317
BISMARCKPL. 1-3, MOENCHENGLADBACH, 41061
DEUTDEDD318
PARKHOFSTRASSE 111, HUECKELHOVEN, 41836
DEUTDEDD319
PARKHOFSTRASSE 111, HUECKELHOVEN, 41836
DEUTDEDD320
OSTWALL 131, KREFELD, 47798
DEUTDEDD321
WILHELMSTRASSE 1, WESEL, 46483
DEUTDEDD322
OSTWALL 131, KREFELD, 47798
DEUTDEDD323
HARTSTRASSE 38, GELDERN, 47608
DEUTDEDD324
HERZOGSTRASSE 30, KLEVE, 47533
DEUTDEDD325
BAHNHOFSTRASSE 10, GOCH, 47574
DEUTDEDD326
HERZOGSTRASSE 30, KLEVE, 47533
DEUTDEDD327
REMIGIUSPL. 16, VIERSEN, 41747
DEUTDEDD328
HARTSTRASSE 38, GELDERN, 47608
DEUTDEDD329
GELDERSTRASSE 36-42 - RHEINBERG, RHEINBERG, 47495
DEUTDEDD330
KURFUERSTENSTRASSE 51, UERDINGEN, 47829
DEUTDEDD331
OSTWALL 131, KREFELD, 47798
DEUTDEDDXXX
KOENINGSALLEE 45-47, DUESSELDORF, 40189
DEUTDEDE350
KOENIGSTRASSE 7-11 - DUISBURG, DUISBURG, 47051
DEUTDEDE351
FRIEDRICH-EBERT-STR. 70-72, DINSLAKEN, 46535
DEUTDEDE352
GELDERSTR. 36-42 - RHEINBERG, RHEINBERG, 47495
DEUTDEDE354
NEUER WALL 12, MOERS, 47441
DEUTDEDE356
WILHELMSTR. 1, WESEL, 46483
DEUTDEDE362
WALLSTR. 6 - MUELHEIM AN DER, MUELHEIM AN DER RUHR, 45468
DEUTDEDE365
PAUL-REUSCH-STR. 43 - OBERHAUSEN, OBERHAUSEN, 46045
DEUTDEDE384
OSTERFELDER STR. 17, BOTTROP, 46236
DEUTDEDE410
BAHNHOFSTR. 5-7, HAMM, 59065
DEUTDEDE411
BOCKUM-HOEVEL
DEUTDEDE412
BAHNHOFSTR. 5-7, HAMM, 59065
DEUTDEDE420
SELLHORSTSTR. 6-10, GELSENKIRCHEN, 45879
DEUTDEDE421
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE422
OSTERFELDER STR. 17, BOTTROP, 46236
DEUTDEDE423
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE424
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE425
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE426
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE430
HUSEMANNPLATZ 5A, BOCHUM, 44787
DEUTDEDE431
WIDEYSTR. 9, WITTEN, 58452
DEUTDEDE432
AN DER KREUZKIRCHE 1-3, HERNE, 44623
DEUTDEDE433
HUSEMANNPLATZ 5A, BOCHUM, 44787
DEUTDEDE434
HAUPTSTR. 43-45, SCHWELM, 58332
DEUTDEDE440
BETENSTR. 11-17 - DORTMUND, DORTMUND, 44137
DEUTDEDE441
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE442
MUENSTERSTR. 5, LUENEN, 44534
DEUTDEDE443
BAHNHOFSTR. 43, UNNA, 59423
DEUTDEDE444
BETENSTR. 11-17 - DORTMUND, DORTMUND, 44137
DEUTDEDE447
HOLZMARKT 5-9 - RECKLINGHAUSEN, RECKLINGHAUSEN, 45657
DEUTDEDE448
MUENSTERSTR. 5, LUENEN, 44534
DEUTDEDEXXX
LINDENALLEE 29-45, ESSEN, 45116
DEUTDEDK350
KOELNER STRASSE 2 - BENSBERG, BENSBERG, 51429
DEUTDEDK351
HAUPTSTR. 103, FRECHEN, 50226
DEUTDEDK352
KOELNER STRASSE 28 - DORMAGEN, DORMAGEN, 41539
DEUTDEDK353
MARKT 21 - SIEGBURG, SIEGBURG, 53721
DEUTDEDK354
VOR DEM DREESER TOR 11-13, RHEINBACH, 53359
DEUTDEDK355
HAUPTSTRASSE 103, FRECHEN, 50226
DEUTDEDK356
MARKT 21 - SIEGBURG, SIEGBURG, 53721
DEUTDEDK357
KOELNSTR. 41, BRUEHL, 50321
DEUTDEDK358
HAUPTSTR. 103, FRECHEN, 50226
DEUTDEDK359
HAUPTSTRASSE 78 - ROESRATH, ROESRATH, 51503
DEUTDEDK360
MARKT 21 - SIEGBURG, SIEGBURG, 53721
DEUTDEDK370
KOELNSTRASSE 41, BRUEHL, 50321
DEUTDEDK371
KOELNSTR. 41, BRUEHL, 50321
DEUTDEDK372
BAHNSTR. 2-4 - GREVENBROICH, GREVENBROICH, 41515
DEUTDEDK373
HAUPTSTR. 177, BERGISCH-GLADBACH, 51465
DEUTDEDK375
FRIEDRICH-EBERT-PLATZ 4, LEVERKUSEN, 51373
DEUTDEDK376
OPLADEN
DEUTDEDK377
FRIEDRICH-EBERT-PLATZ 4, LEVERKUSEN, 51373
DEUTDEDK378
FRIEDRICH-EBERT-PLATZ 4, LEVERKUSEN, 51373
DEUTDEDK379
ORCHHEIMER STRASSE 11-13, RHEINBACH, 53359
DEUTDEDK380
KAISERPLATZ 7-9, BONN, 53113
DEUTDEDK381
BONN
DEUTDEDK382
BONN
DEUTDEDK384
BAHNHOFSTR. 28, ANDERNACH, 56626
DEUTDEDK385
BAHNHOFSTR. 28, ANDERNACH, 56626
DEUTDEDK386
MARKT 21 - SIEGBURG, SIEGBURG, 53721
DEUTDEDK387
KAISERPLATZ 7-9, BONN, 53113
DEUTDEDK388
VOR DEM DREESER TOR 11-13, RHEINBACH, 53359
DEUTDEDK389
VOR DEM DREESER TOR 11-13, RHEINBACH, 53359
DEUTDEDK390
FRIEDRICH-WILHELM-PLATZ 15, AACHEN, 52062
DEUTDEDK391
FRANZSTR. 17 - ESCHWEILER, ESCHWEILER, 52249
DEUTDEDK392
KOELNSTR. 3, JUELICH, 52428
DEUTDEDK393
TRIERER STR. 746, AACHEN, 52078
DEUTDEDK394
PARKHOFSTR. 111 - HUECKELHOVEN, HUECKELHOVEN, 41836
DEUTDEDK395
SCHENKELSTR. 9, DUEREN, 52349
DEUTDEDK396
SCHENKELSTR. 9, DUEREN, 52349
DEUTDEDK397
ALBRECHT-DUERER-STR. 6, ALFDORF, 52477
DEUTDEDK398
ALBRECHT-DUERER-STR 6, ALSDORF, 52477
DEUTDEDK399
ALBRECHT-DUERER-STR. 6, ALSDORF, 52477
DEUTDEDK400
FRIEDRICH-WILHELM-PLATZ 15, AACHEN, 52062
DEUTDEDK401
PARKHOFSTR. 111 - HUECKELHOVEN, HUECKELHOVEN, 41836
DEUTDEDK402
AN DEN DOMINIKANERN 11-27, KOELN, 50668
DEUTDEDK460
KOBLENZER STR. 7, SIEGEN, 57072
DEUTDEDK461
HINDENBURGSTR. 15B, DILLENBURG, 35683
DEUTDEDK462
MARTINSTR. 2, OLPE, 57462
DEUTDEDK463
KOBLENZER STR. 7, SIEGEN, 57072
DEUTDEDK464
WILHELMSTR. 18, BETZDORF, 57518
DEUTDEDK465
KOBLENZER STR. 7, SIEGEN, 57072
DEUTDEDK466
WILHELMSTR. 18, BETZDORF, 57518
DEUTDEDK467
WILHELMSTRASSE 18, BETZDORF, 57518
DEUTDEDK468
MARTINSTR. 2, OLPE, 57462
DEUTDEDK469
HINDENBURGSTR. 15B, DILLENBURG, 35683
DEUTDEDK470
KOBLENZER STR. 7, SIEGEN, 57072
DEUTDEDK471
HINDENBURGSTR. 15B, DILLENBURG, 35683
DEUTDEDK472
MARTINSTR. 2, OLPE, 57462
DEUTDEDK473
MARTINSTR. 2, OLPE, 57462
DEUTDEDK474
KOBLENZER STR. 7, SIEGEN, 57072
DEUTDEDK475
HINDENBURG 15B, DILLENBURG, 35683
DEUTDEDK516
HINDENBURGSTR. 15B, DILLENBURG, 35683
DEUTDEDKXXX
AN DEN DOMINIKANERN 11-27, KOELN, 50587
DEUTDEDW330
NEDDERSTR. 15, VELBERT, 42551
DEUTDEDW331
MITTELSTR. 26 - GEVELSBERG, GEVELSBERG, 58285
DEUTDEDW332
NEDDERSTR. 15, VELBERT, 42551
DEUTDEDW333
SCHWARZBACHSTR. 8 - METTMANN, METTMANN, 40822
DEUTDEDW334
HAUPTSTR. 43-45, SCHWELM, 58332
DEUTDEDW335
SCHWARZBACHSTR. 8 - METTMANN, METTMANN, 40822
DEUTDEDW340
BLUMENSTR. 33 - REMSCHEID, REMSCHEID, 42853
DEUTDEDW341
UNTERE STR. 36 - WIPPERFUERTH, WIPPERFUERTH, 51688
DEUTDEDW342
KONRAD-ADENAUER-STR. 2, SOLINGEN, 42651
DEUTDEDW343
KAISERSTR. 35, HAAN, 42781
DEUTDEDW344
BLUMENSTR. 33 - REMSCHEID, REMSCHEID, 42853
DEUTDEDW345
BLUMENSTR. 33 - REMSCHEID, REMSCHEID, 42853
DEUTDEDW346
BLUMENSTR. 33 - REMSCHEID, REMSCHEID, 42853
DEUTDEDW384
HINDENBURGSTR. 21-25, GUMMERSBACH, 51643
DEUTDEDW385
HINDENBURGSTR. 21-25, GUMMERSBACH, 51643
DEUTDEDW387
HINDENBURGSTR. 21-25, GUMMERSBACH, 51643
DEUTDEDW388
HINDENBURGSTR. 21-25, GUMMERSBACH, 51643
DEUTDEDW389
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW443
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW444
NORDENGRABEN 2 - ISERLOHN, ISERLOHN, 58636
DEUTDEDW445
NORDENGRABEN 2 - ISERLOHN, ISERLOHN, 58636
DEUTDEDW446
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW447
UNNAER STR. 6, MENDEN, 58706
DEUTDEDW448
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW449
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW450
BAHNHOFSTR. 1-3, HAGEN, 58095
DEUTDEDW451
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW452
HOHENLIMBURG
DEUTDEDW453
BAHNHOFSTR. 1-3, HAGEN, 58095
DEUTDEDW454
MITTELSTR. 26 - GEVELSBERG, GEVELSBERG, 58285
DEUTDEDW456
ALTENAER STR. 14 - LUEDENSCHEID, LUEDENSCHEID, 58507
DEUTDEDW466
HAUPTSTR. 6 - ARNSBERG, ARNSBERG, 59755
DEUTDEDW467
HAUPTSTR. 6 - ARNSBERG, ARNSBERG, 59755
DEUTDEDW468
HAUPTSTR - ARNSBERG, ARNSBERG, 59755
DEUTDEDWXXX
FRIEDRICH EBERT STRASSE 1-11, WUPPERTAL, 42097
DEUTDEF1ASR
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEF1ASW
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEF1MTA
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEF5INC
MAILSTOP:05Z18B, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEF5XXX
MAILSTOP:05Z18B, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF003
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF012
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF024
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF077
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF178
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF277
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF288
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF298
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF310
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF374
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF402
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF424
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF425
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF426
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF427
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF428
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF429
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF430
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF431
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF432
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF433
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF434
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF444
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF453
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF475
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF500
LOUISENSTR. 52, BAD HOMBURG, 61348
DEUTDEFF501
HOECHST
DEUTDEFF502
MAINZER STR. 2, RUESSELSHEIM, 65428
DEUTDEFF503
KAISERSTRASSE 107, FRIEDBERG, 61169
DEUTDEFF504
KUMELIUSSTRASSE 6-8, OBERURSEL (TAUNUS), 61440
DEUTDEFF505
KAISERSTR. 66, OFFENBACH (MAIN), 63065
DEUTDEFF506
LANGSTR. 60, HANAU, 63450
DEUTDEFF507
FRANKFURTER STR. 161, NEU-ISENBURG, 63263
DEUTDEFF508
LUISENPLATZ 7, DARMSTADT, 64283
DEUTDEFF509
PROMENADENSTR. 6, BENSHEIM, 64625
DEUTDEFF510
WILHELMSTR. 20-22, WIESBADEN, 65185
DEUTDEFF511
HOSPITALSTR. 5, LIMBURG AN DER LAHN, 65549
DEUTDEFF512
WILHELMSTR. 20-22, WIESBADEN, 65185
DEUTDEFF513
MARKTPLATZ 4, GIESSEN, 35390
DEUTDEFF514
WILHELMSTR. 20-22, WIESBADEN, 65185
DEUTDEFF515
MARKTPLATZ 4, GIESSEN, 35390
DEUTDEFF517
THEODOR-HEUSS-ALLEE 72, BAD VILBEL, 61118
DEUTDEFF519
PROMENADENSTR 6, BENSHEIM, 64625
DEUTDEFF520
FRIEDRICHSPLATZ 4, KASSEL, 34117
DEUTDEFF521
FRIEDRICHSPLATZ 4, KASSEL, 34117
DEUTDEFF522
FORSTGASSE 26, ESCHWEGE, 37269
DEUTDEFF523
FRIEDRICHSPLATZ 4, KASSEL, 34117
DEUTDEFF524
FRIEDRICHSPLATZ 4, KASSEL, 34117
DEUTDEFF530
UNIVERSITAETSPLATZ 5, FULDA, 36037
DEUTDEFF531
UNIVERSITAETSPLATZ 5, FULDA, 36037
DEUTDEFF532
UNIVERSITAETSPLATZ 5, FULDA, 36037
DEUTDEFF533
BIEGENSTRASSE 2, MARBURG, 35037
DEUTDEFF534
UNIVERSITAETSPLATZ 5, FULDA, 36037
DEUTDEFF540
HAUPTSTRASSE 58-60, HOFHEIM, 65719
DEUTDEFF541
HAUPTSTRASSE 5 - KOENIGSTEIN IM, KOENIGSTEIN IM TAUNUS, 61462
DEUTDEFF542
FRANKFURTER STRASSE 13A, KRONBERG IM TAUNUS, 61476
DEUTDEFF543
MAINZER STR. 2, RUESSELSHEIM, 65428
DEUTDEFF544
FRANKFURTER STR. 161, NEU-ISENBURG, 63263
DEUTDEFF545
FRANKFURTER STR. 161, NEU-ISENBURG, 63263
DEUTDEFF546
KAISERSTR. 66, OFFENBACH, 63065
DEUTDEFF547
FRANKFURTER STR. 161, NEU-ISENBURG, 63263
DEUTDEFF548
KAISERSTR. 66, OFFENBACH, 63065
DEUTDEFF549
KAISERSTR. 66, OFFENBACH, 63065
DEUTDEFF550
FRANKFURTER STRASSE 161, NEU-ISENBURG, 63263
DEUTDEFF551
LUISENPLATZ, DARMSTADT, 64283
DEUTDEFF552
MAINZER STR. 2, RUESSELSHEIM, 65428
DEUTDEFF568
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF605
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF607
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF618
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF635
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF636
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF665
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF706
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF769
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF770
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF795
LUITPOLDSTR. 4, ASCHAFFENBURG, 63739
DEUTDEFF796
LUITPOLDSTR. 4, ASCHAFFENBURG, 63739
DEUTDEFF830
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFF845
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF846
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF874
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF875
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFF900
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFAGI
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFAIF
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFANB
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFASA
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFASL
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFASO
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFASP
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFBG5
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFBGC
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFBGF
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCEP
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCF0
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCF1
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCF2
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCF3
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCFE
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCFN
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCLS
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCML
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFCMV
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFCOL
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCT1
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFCTA
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFCUS
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFDNB
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFDPB
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFDPC
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFDPD
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFDSO
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFDWS
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEEQ
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFEEX
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEI1
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEI2
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEI3
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEI4
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEI5
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEOC
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFEPB
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFF4V
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFGF2
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFGFI
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFGME
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFGMF
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFHA1
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFHA2
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFHBK
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFHUB
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFITT
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFMAL
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFP1V
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFP2R
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFP2V
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFP71
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFP9U
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFPJB
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFSAN
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFSET
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFSIP
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFSRV
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFSTE
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT20
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT21
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT54
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT60
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT62
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT66
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT68
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT72
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT73
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT74
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT75
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT77
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT78
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT79
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT80
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT98
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFT99
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFTAX
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFUAE
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFVAC
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFVIT
FRANKFURT AM MAIN
DEUTDEFFXXX
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEFFZEQ
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
DEUTDEHB280
STAUGRABEN 10, OLDENBURG, 26122
DEUTDEHB281
STAUGRABEN 10 - BAD ZWISCHENAHN, BAD ZWISCHENAHN, 26122
DEUTDEHB282
MARKTSTR. 42, WILHELMSHAVEN, 26382
DEUTDEHB283
MARKTSTR 42, WILHELMSHAVEN, 26382
DEUTDEHB284
MUEHLENSTR. 84, LEER, 26789
DEUTDEHB285
MUEHLENSTR. 84, LEER, 26789
DEUTDEHB286
OSTERSTR. 1, NORDEN, 26506
DEUTDEHB287
MUEHLENSTR. 84, LEER, 26789
DEUTDEHB288
MUEHLENSTR. 84, LEER, 26789
DEUTDEHB289
OSTERSTR. 1, NORDEN, 26506
DEUTDEHB290
GROSSE STR. 47, VECHTA, 49377
DEUTDEHB291
GROSSE STR. 52, VERDEN, 27283
DEUTDEHB292
BUERGERMEISTER-SCHMIDT-STR. 9-11, BREMERHAVEN, 27568
DEUTDEHB293
STAUGRABEN 10, OLDENBURG, 26122
DEUTDEHB294
DOMSHOF 25, BREMEN, 28195
DEUTDEHB295
MUEHLENSTR. 84, LEER, 26789
DEUTDEHB296
GROSSE STR. 47, VECHTA, 49377
DEUTDEHB297
DOMSHOF 25, BREMEN, 28195
DEUTDEHB298
ADOLFSREIHE 6, NORDERNEY, 26548
DEUTDEHBXXX
DOMSHOF 22-25, BREMEN, 28189
DEUTDEHH200
BERLINER PLATZ 1, ITZEHOE, 25524
DEUTDEHH201
MANHAGENER ALLEE 5 - AHRENSBURG, AHRENSBURG, 22926
DEUTDEHH202
SCHMUGGELSTIEG 10 - NORDERSTEDT, NORDERSTEDT, 22848
DEUTDEHH203
ALTE HOLSTENSTR 59, HAMBURG, 21029
DEUTDEHH204
BAHNHOFSTR 38/40, WEDEL, 22880
DEUTDEHH205
ALTE HOLSTENSTR 59, HAMBURG, 21029
DEUTDEHH206
HOLSTENPLATZ 3, ELMSHORN, 25335
DEUTDEHH207
BUCHHOLZER HOEFE - BREITE STR 11A, BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE, 21244
DEUTDEHH208
HOLSTENSTRASSE 18, KALTENKIRCHEN, 24568
DEUTDEHH209
BREITE STR 1, STADE, 21682
DEUTDEHH210
RATHAUSPLATZ 1, KIEL, 24103
DEUTDEHH211
LANGE STRASSE 47, BUXTEHUDE, 21614
DEUTDEHH212
GROSSFLECKEN 21 - NEUMUENSTER, NEUMUENSTER, 24534
DEUTDEHH213
SCHMIEDESBERG 2A, REINBEK, 21465
DEUTDEHH214
RATHAUSPLATZ 1, KIEL, 24103
DEUTDEHH215
RATHAUSSTR 10-12 - FLENSBURG, FLENSBURG, 24937
DEUTDEHH216
KIRCHENWEG 3-5, SYLT, WESTERLAND, 25980
DEUTDEHH217
RATHAUSSTR 10-12 - FLENSBURG, FLENSBURG, 24937
DEUTDEHH219
BERLINER PLATZ 1, ITZEHOE, 25524
DEUTDEHH221
HOLSTENPLATZ 3, ELMSHORN, 25335
DEUTDEHH222
KOHLMARKT 7-15, LUEBECK, 23552
DEUTDEHH241
BUERGERMEISTER-SCHMIDT-STR 9-11, BREMERHAVEN, 27568
DEUTDEHHXXX
ADOLPHSPLATZ 7, HAMBURG, 20079
DEUTDEMM700
MARKTSTRASSE 22, BAD TOELZ, 83646
DEUTDEMM701
BAHNHOFSTRASSE 41, GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 82467
DEUTDEMM702
HUBERT-VON-HERKOMER-STRASSE 114, LANDSBERG AM LECH, 86899
DEUTDEMM703
ALTSTADT 314, LANDSHUT, 84028
DEUTDEMM704
MAX-JOSEFS-PLATZ 26, ROSENHEIM, 83022
DEUTDEMM705
MAX-JOSEFS-PLATZ 26, ROSENHEIM, 83022
DEUTDEMM706
BAECKERSTRASSE 10, MUENCHEN, 81241
DEUTDEMM707
UNTERE HAUPTSTRASSE 36, FREISING, 85354
DEUTDEMM708
BEETHOVENSTRASSE 1, GERMERING, 82110
DEUTDEMM709
WITTELSBACHERSTRASSE 20, STARNBERG, 82319
DEUTDEMM710
MAX-JOSEFS-PLATZ 26, ROSENHEIM, 83022
DEUTDEMM711
WITTELSBACHERSTRASSE 20, STARNBERG, 82319
DEUTDEMM712
UNTERE HAUPTSTRASSE 36, FREISING, 85435
DEUTDEMM713
BEETHOVENSTRASSE 1, GERMERING, 82110
DEUTDEMM714
EMIL-GEIS-STRASSE 2, GRUENWALD, 82031
DEUTDEMM715
NAUPLIAALLEE 2, OTTOBRUNN, 85521
DEUTDEMM716
BEETHOVENSTRASSE 1, GERMERING, 82110
DEUTDEMM717
MARKTSTRASSE 22, BAD TOELZ, 83646
DEUTDEMM718
HANS-URMILLER-RING 11, WOLFRATSHAUSEN, 82515
DEUTDEMM720
FUGGERSTRASSE 1, AUGSBURG, 86150
DEUTDEMM721
LUDWIGSTRASSE 24, INGOLSTADT, 85049
DEUTDEMM722
LUDWIGSTRASSE 24, INGOLSTADT, 85049
DEUTDEMM723
KAISER-MAX-STRASSE 9-11, KAUFBEUREN, 87600
DEUTDEMM724
FUGGERSTRASSE 1, AUGSBURG, 86150
DEUTDEMM725
FUGGERSTRASSE 1, AUGSBURG, 86150
DEUTDEMM726
MUENSTERPLATZ 33, ULM, 89073
DEUTDEMM727
FUGGERSTRASSE 1, AUGSBURG, 86150
DEUTDEMM728
UNTERE HAUPTSTRASSE 36, FREISING, 85354
DEUTDEMM729
LUDWIGSTRASSE 24, INGOLSTADT, 85049
DEUTDEMM733
FISCHERSTRASSE 21, KEMPTEN, 87435
DEUTDEMM734
MARKTPL 7, MEMMINGEN, 87700
DEUTDEMM735
FISCHERSTRASSE 21, KEMPTEN, 87435
DEUTDEMM736
KAISER-MAX-STRASSE 9-11, KAUFBEUREN, 87600
DEUTDEMM737
KAISER-MAX-STRASSE 9-11, KAUFBEUREN, 87600
DEUTDEMM741
MICHAEL-FISCHER-PLATZ 6, DEGGENDORF, 94469
DEUTDEMM750
MAXIMILIANSTRASSE 9, REGENSBURG, 93047
DEUTDEMM751
MICHAEL-FISCHER-PLATZ 6, DEGGENDORF, 94469
DEUTDEMM752
LUDWIGSPLATZ 5, PASSAU, 94032
DEUTDEMM760
KAROLINENSTRASSE 30, NUERNBERG, 90402
DEUTDEMM761
SCHWABACHER STR 32, FUERTH, 90762
DEUTDEMM762
LANGE STR 37, BAMBERG, 96047
DEUTDEMM763
NUERNBERGER STR 37, ERLANGEN, 91052
DEUTDEMM764
SCHWABACHER STR 32, FUERTH, 90762
DEUTDEMM765
BAHNHOFSTRASSE 4, AMBERG, 92224
DEUTDEMM766
BAHNHOFSTRASSE 4, AMBERG, 92224
DEUTDEMM767
KAROLINENSTRASSE 30, NEUMARKT, 90402
DEUTDEMM768
NUERNBERGER STR 37, ERLANGEN, 91052
DEUTDEMM769
SCHWABACHER STR 32, FUERTH, 90762
DEUTDEMM771
KAROLINENSTRASSE 30, NUERNBERG, 90402
DEUTDEMM772
KAROLINENSTRASSE 30, NUERNBERG, 90402
DEUTDEMM773
BAHNHOFSTRASSE 1A, BAYREUTH, 95444
DEUTDEMM774
BAHNHOFSTRASSE 1A, BAYREUTH, 95444
DEUTDEMM783
SPITALGASSE 19, COBURG, 96450
DEUTDEMM790
JULIUSPROMENADE 66, WUERZBURG, 97070
DEUTDEMM791
JULIUSPROMENADE 66, WUERZBURG, 97070
DEUTDEMM792
JULIUSPROMENADE 66, WUERZBURG, 97070
DEUTDEMMXXX
PROMENADENPLATZ 15, MUENCHEN, 80333
DEUTDESM540
STIFTSPLATZ 13 - KAISERSLAUTERN, KAISERSLAUTERN, 67655
DEUTDESM541
STIFTSPLATZ 13 - KAISERSLAUTERN, KAISERSLAUTERN, 67655
DEUTDESM542
SCHLOSSSTRASSE 42, PIRMASENS, 66953
DEUTDESM543
SCHLOSSSTRASSE 42, PIRMASENS, 66953
DEUTDESM544
BAHNHOFSTRASSE 8 - FRANKENTHAL, FRANKENTHAL (PFALZ), 67227
DEUTDESM545
LUDWIGSPL 1 - LUDWIGSHAFEN AM, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, 67059
DEUTDESM546
FRIEDRICHSTRASSE 30 - NEUSTADT AN, NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE, 67433
DEUTDESM547
POSTPL 4, SPEYER, 67346
DEUTDESM548
FRIEDRICHSTRASSE 30 - NEUSTADT AN, NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE, 67433
DEUTDESM549
MANNHEIMER STR 180 - BAD, BAD KREUZNACH, 55543
DEUTDESM550
POSTPL 4, SPEYER, 67346
DEUTDESM552
FRIEDRICHSTRASSE 30 - NEUSTADT AN, NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE, 67433
DEUTDESM553
WILHELM-LEUSCHNER-STRASSE 17, WORMS, 67547
DEUTDESM660
KAISERSTRASSE 90 - KARLSRUHE, KARLSRUHE, 76133
DEUTDESM661
KAISERSTRASSE 22, BRUCHSAL, 76646
DEUTDESM662
LICHTENTALER STR 27, BADEN-BADEN, 76530
DEUTDESM663
KAISERSTRASSE 22, BRUCHSAL, 76646
DEUTDESM664
KAISERSTRASSE 90 - KARLSRUHE, KARLSRUHE, 76133
DEUTDESM665
HAUPTSTRASSE 55, GAGGENAU, 76571
DEUTDESM666
WESTLICHE KARL-FRIEDRICH-STRASSE, PFORZHEIM, 75172
DEUTDESM667
HAUPTSTRASSE 55, GAGGENAU, 76571
DEUTDESM669
LICHTENTALER STR 27, BADEN-BADEN, 76530
DEUTDESM670
BAHNHOFSTRASSE 8, WEINHEIM, 69469
DEUTDESM671
HAUPTSTRASSE 55, GAGGENAU, 76571
DEUTDESM672
ADENAUERPL 1 - HEIDELBERG, HEIDELBERG, 69115
DEUTDESM673
CARL-THEODOR-STRASSE 20, SCHWETZINGEN, 68723
DEUTDESM674
MOLTKESTRASSE 6-8 - HEILBRONN, HEILBRONN, 74072
DEUTDESM675
BAHNHOFSTRASSE 8, WEINHEIM, 69469
DEUTDESM676
CARL-THEODOR-STRASSE 20, SCHWETZINGEN, 68723
DEUTDESM677
WESTLICHE KARL-FRIEDRICH-STRASSE, PFORZHEIM, 75172
DEUTDESM678
ZAEHRINGERSTRASSE 1/1, WIESLOCH, 69168
DEUTDESMXXX
P 7, MANNHEIM, 68125
DEUTDESS600
BAD CANNSTATT
DEUTDESS601
BACKNANG, 71522
DEUTDESS602
STADTGRABENSTRASSE 19, BOEBLINGEN, 71032
DEUTDESS603
BAHNHOFSTRASSE 44 - TUTTLINGEN, TUTTLINGEN, 78532
DEUTDESS604
MYLIUSSTRASSE 16 - LUDWIGSBURG, LUDWIGSBURG, 71638
DEUTDESS605
STADTGRABENSTRASSE 19, BOEBLINGEN, 71032
DEUTDESS606
FRONACKERSTRASSE 14 - WAIBLINGEN, WAIBLINGEN, 71332
DEUTDESS607
FELLBACH
DEUTDESS608
MYLIUSSTRASSE 16 - LUDWIGSBURG, LUDWIGSBURG, 71638
DEUTDESS609
THEODOR HEUSS STRASSE 3, STUTTGART, 70174
DEUTDESS610
MOERIKESTRASSE 9 - GOEPPINGEN, GOEPPINGEN, 73033
DEUTDESS611
AM HAFENMARKT - ESSLINGEN, ESSLINGEN, 73728
DEUTDESS612
AM HAFENMARKT - ESSLINGEN, ESSLINGEN, 73728
DEUTDESS613
LEDERGASSE 8 - SCHWAEBISCH, SCHWAEBISCH GMUEND, 73525
DEUTDESS614
SCHUBARTSTRASSE 13, AALEN, 73430
DEUTDESS615
SCHUBARTSTRASSE 13, AALEN, 73430
DEUTDESS616
FRONACKERSTRASSE 14 - WAIBLINGEN, WAIBLINGEN, 71332
DEUTDESS617
MYLIUSSTRASSE 16 - LUDWIGSBURG, LUDWIGSBURG, 71638
DEUTDESS618
MOERIKESTRASSE 9 - GOEPPINGEN, GOEPPINGEN, 73033
DEUTDESS619
AM HAFENMARKT - ESSLINGEN, ESSLINGEN, 73728
DEUTDESS620
MOLTKESTRASSE 6-8 - HEILBRONN, HEILBRONN, 74072
DEUTDESS621
MOLTKESTRASSE 6-8 - HEILBRONN, HEILBRONN, 74072
DEUTDESS622
MOLTKESTRASSE 6-8 - HEILBRONN, HEILBRONN, 74072
DEUTDESS623
MYLIUSSTRASSE 16 - LUDWIGSBURG, LUDWIGSBURG, 71638
DEUTDESS624
STADTGRABENSTRASSE 19, BOEBLINGEN, 71032
DEUTDESS625
WINNENDEN, BADEN-WUERTTEMBERG, WINNENDEN, 71364
DEUTDESS626
AM HAFENMARKT - ESSLINGEN, ESSLINGEN, 73728
DEUTDESS627
MOERIKESTRASSE 9 - GOEPPINGEN, GOEPPINGEN, 73033
DEUTDESS628
MOLTKESTRASSE 6-8 - HEILBRONN, HEILBRONN, 74072
DEUTDESS629
MOLTKESTRASSE 6-8 - HEILBRONN, HEILBRONN, 74072
DEUTDESS630
MUENSTERPLATZ 33, ULM, 89073
DEUTDESS631
MUENSTERPLATZ 33, ULM, 89073
DEUTDESS632
MUENSTERPLATZ 33, ULM, 89073
DEUTDESS633
SCHUBARTSTRASSE 13, AALEN, 73430
DEUTDESS635
MYLIUSSTRASSE 16 - LUDWIGSBURG, LUDWIGSBURG, 71638
DEUTDESS637
SCHUBARTSTRASSE 13, AALEN, 73430
DEUTDESS638
SCHUBARTSTRASSE 13, AALEN, 73430
DEUTDESS639
SCHUBARTSTRASSE 13, AALEN, 73430
DEUTDESS640
KAISERPASSAGE 1 - REUTLINGEN, REUTLINGEN, 72764
DEUTDESS641
AM LUSTNAUER TOR 1 - TUEBINGEN, TUEBINGEN, 72074
DEUTDESS642
KAISERPASSAGE 1 - REUTLINGEN, REUTLINGEN, 72764
DEUTDESS643
WESTLICHE KARL-FRIEDRICH-STRASSE, PFORZHEIM, 75172
DEUTDESS644
KAISERPASSAGE 1 - REUTLINGEN, REUTLINGEN, 72764
DEUTDESS645
AM LUSTNAUER TOR 1 - TUEBINGEN, TUEBINGEN, 72074
DEUTDESS646
HAUPTSTRASSE 42 - OFFENBURG, OFFENBURG, 77652
DEUTDESS647
STADTGRABENSTRASSE 19, BOEBLINGEN, 71032
DEUTDESS648
MYLIUSSTRASSE 16 - LUDWIGSBURG, LUDWIGSBURG, 71638
DEUTDESS649
KARLSTRASSE 13 - FRIEDRICHSHAFEN, FRIEDRICHSHAFEN, 88045
DEUTDESS650
MARIENPL 37 - RAVENSBURG, RAVENSBURG, 88212
DEUTDESS651
KARLSTRASSE 13 - FRIEDRICHSHAFEN, FRIEDRICHSHAFEN, 88045
DEUTDESS652
MARKTPL 7, MEMMINGEN, 87700
DEUTDESS653
MARKTSTRASSE 30, ALBSTADT, 72458
DEUTDESS654
KARLSTRASSE 13 - FRIEDRICHSHAFEN, FRIEDRICHSHAFEN, 88045
DEUTDESS655
MARKTSTRASSE 30, ALBSTADT, 72458
DEUTDESS657
MARIENPL 37 - RAVENSBURG, RAVENSBURG, 88212
DEUTDESS658
MARIENPL 37 - RAVENSBURG, RAVENSBURG, 88212
DEUTDESS659
THEODOR HEUSS STRASSE 3, STUTTGART, 70174
DEUTDESSXXX
TAUNUSANLAGE 12, FRANKFURT AM MAIN, 60325
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