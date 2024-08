Dados de 1 LRD para TRY

O desempenho de LRD para TRY nos últimos 30 dias observou uma máxima em 30 dias de 0,1719 e uma mínima em 30 dias de 0,1684. Portanto, a média em 30 dias foi de 0,1697. A mudança de LRD para TRY foi 0.40.



O desempenho de LRD para TRY nos últimos 90 dias observou uma máxima em 90 dias de 0,1719 e uma mínima em 90 dias de 0,1661. Portanto, a média em 90 dias foi de 0,1683. A mudança de LRD para TRY foi 1.90.