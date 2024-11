Dados de 1 KYD para ALL

O desempenho de KYD para ALL nos últimos 30 dias observou uma máxima em 30 dias de 114,8170 e uma mínima em 30 dias de 109,6190. Portanto, a média em 30 dias foi de 112,1333. A variação de KYD para ALL foi 2.69.



O desempenho de KYD para ALL nos últimos 90 dias observou uma máxima em 90 dias de 114,8170 e uma mínima em 90 dias de 107,8700. Portanto, a média em 90 dias foi de 110,5124. A variação de KYD para ALL foi 4.62.