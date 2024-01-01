الكرون النرويجي إلى البيزو الفلبيني Historical Exchange Rates
Welcome to the الكرون النرويجي إلى البيزو الفلبيني history summary. This is the الكرون النرويجي (NOK) إلى البيزو الفلبيني (PHP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NOK and PHP historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
الكرون النرويجي إلى البيزو الفلبيني exchange rate history
The exchange rate for الكرون النرويجي إلى البيزو الفلبيني is currently ٥٫٣٢٩ today, reflecting a -0.468% change since yesterday. Over the past week, the value of الكرون النرويجي has remained relatively stable, with a -0.063% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الكرون النرويجي إلى البيزو الفلبيني has fluctuated between a high of ٥٫٣٨٩ on 20-08-2024 and a low of ٥٫٣٠٧ on 19-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a 0.364% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة نروجية إلى بيزو فلبيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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