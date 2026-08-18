سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 118.974 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.777% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.616% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 120.963 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 118.246 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.874%.