Ares Commercial Real Estate的股價（ACRE）

NYSE: ACRE

考慮買入或賣出以外幣交易的股票？Wise簡單方便的工具可以幫你將Ares Commercial Real Estate的股票轉換成不同的貨幣，而且匯率和收費公平透明。

NYSE: Ares Commercial Real Estate (ACRE) = 6.55 USD

由Alpha Vantage提供。

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Ares Commercial Real Estate股票（ACRE），以USD計價

1 ACRE = 6.55 USD

Ares Commercial Real Estate的股價表現

查看Ares Commercial Real Estate過去的財務狀況，包括營業收入和淨收入，以及歷史和當前的市場價格。

ACRE的股票表現

USDUSD
收盤價6.666.66
日期範圍6.51 - 6.7056.51 - 6.705
年份範圍6 - 106 - 10
市值357,020,000357,020,000
主要交易所NYSENYSE

Ares Commercial Real Estate的表現

USDUSD
攤薄每股盈餘（TTM）-0.83-0.83
比去年同期的收入增長647%
比去年同期的收益增長1,598%
邊際利潤-122.3%

如何在買賣國際股票時慳錢

  • 1

    幫你避免從交易平台提款時國際匯款的隱藏費用

    投資國際股票時你可能需要匯款到海外。Wise費用低而且沒有隱藏收費，讓你慳得更多。

  • 2

    在適當的時機將資金兌換成其他貨幣

    在慣用的交易平台上賣出股票後，股款可以40種不同貨幣存入你的Wise帳戶。將賣出投資所得的美元資金存放在你的Wise帳戶，根據需要隨時進行兌換。

  • 3

    使用Wise扣賬卡進行日常消費和提款

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其他搜尋結果

AAPLIBMARGX
GBP		149.15134.16288.18
EUR		175.13157.53338.38
USD		189.98170.89367.07

買賣海外的股票和基金可能會產生額外的跨境匯款費用。使用Wise進行國際匯款可避免隱藏收費和匯率差價。你亦可以申請一個Wise帳戶，方便輕鬆地管理多達40種貨幣。

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