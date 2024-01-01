10 萨摩亚塔拉兑纳米比亚元

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萨摩亚塔拉/纳米比亚元汇率
1 WST6.93222 NAD
5 WST34.66110 NAD
10 WST69.32220 NAD
20 WST138.64440 NAD
50 WST346.61100 NAD
100 WST693.22200 NAD
250 WST1,733.05500 NAD
500 WST3,466.11000 NAD
1000 WST6,932.22000 NAD
2000 WST13,864.44000 NAD
5000 WST34,661.10000 NAD
10000 WST69,322.20000 NAD
纳米比亚元/萨摩亚塔拉汇率
1 NAD0.14425 WST
5 NAD0.72127 WST
10 NAD1.44254 WST
20 NAD2.88508 WST
50 NAD7.21270 WST
100 NAD14.42540 WST
250 NAD36.06350 WST
500 NAD72.12700 WST
1000 NAD144.25400 WST
2000 NAD288.50800 WST
5000 NAD721.27000 WST
10000 NAD1,442.54000 WST