萨摩亚塔拉 至印尼盾 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至印尼盾 的汇率目前为 5,719.860，较昨日变动 0.093%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.696%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至印尼盾 的汇率在 16-10-2024 的最高点 5,763.670 和 21-10-2024 的最低点 5,642.190 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -1.277%。