萨摩亚塔拉 至斐济元 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至斐济元 的汇率目前为 0.828，较昨日变动 -0.335%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.577%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至斐济元 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.838 和 21-10-2024 的最低点 0.817 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -1.576%。