萨摩亚塔拉 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 43.920，较昨日变动 0.532%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.947%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 44.476 和 22-10-2024 的最低点 43.011 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 1.991%。