萨摩亚塔拉 至捷克克朗 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至捷克克朗 的汇率目前为 8.587，较昨日变动 -0.613%。过去一周，萨摩亚塔拉 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.211%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至捷克克朗 的汇率在 17-10-2024 的最高点 8.662 和 21-10-2024 的最低点 8.470 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -1.266%。