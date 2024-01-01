瓦努阿图瓦图 至土库曼斯坦马纳特 历史汇率
欢迎查看 瓦努阿图瓦图 至土库曼斯坦马纳特 历史摘要。这是 瓦努阿图瓦图 (VUV) 至土库曼斯坦马纳特 (TMT) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 VUV 和 TMT 历史数据。
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TMT
瓦努阿图瓦图 至土库曼斯坦马纳特 汇率历史
今日 瓦努阿图瓦图 至土库曼斯坦马纳特 的汇率目前为 0.029，较昨日变动 -0.278%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.527%。过去一周，瓦努阿图瓦图 至土库曼斯坦马纳特 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.029 和 22-10-2024 的最低点 0.029 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.389%。
如何将瓦努阿图瓦图兑换成土库曼斯坦马纳特
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