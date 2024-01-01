瓦努阿图瓦图 至毛里求斯卢比 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至毛里求斯卢比 的汇率目前为 0.382，较昨日变动 0.046%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.968%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至毛里求斯卢比 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.388 和 21-10-2024 的最低点 0.382 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.682%。