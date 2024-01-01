瓦努阿图瓦图 至斯里兰卡卢比 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至斯里兰卡卢比 的汇率目前为 2.434，较昨日变动 -0.239%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.508%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至斯里兰卡卢比 的汇率在 16-10-2024 的最高点 2.449 和 22-10-2024 的最低点 2.434 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.389%。