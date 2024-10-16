瓦努阿图瓦图 至匈牙利福林 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至匈牙利福林 的汇率目前为 3.078，较昨日变动 -0.431%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.344%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至匈牙利福林 的汇率在 16-10-2024 的最高点 3.094 和 16-10-2024 的最低点 3.066 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.361%。