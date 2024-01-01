瓦努阿图瓦图 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 0.992，较昨日变动 0.003%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.852%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 1.002 和 21-10-2024 的最低点 0.982 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -1.594%。