瓦努阿图瓦图 至阿尔及利亚第纳尔 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率目前为 1.106，较昨日变动 -0.357%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.553%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 1.117 和 22-10-2024 的最低点 1.106 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.460%。