瓦努阿图瓦图 至澳元 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至澳元 的汇率目前为 0.012，较昨日变动 -0.636%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.418%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至澳元 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.013 和 20-10-2024 的最低点 0.012 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.438%。