瓦努阿图瓦图 至亚美尼亚德拉姆 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至亚美尼亚德拉姆 的汇率目前为 3.219，较昨日变动 -0.280%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.766%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至亚美尼亚德拉姆 的汇率在 15-10-2024 的最高点 3.243 和 22-10-2024 的最低点 3.215 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.407%。