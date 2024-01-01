越南盾 至加纳塞地 历史汇率

欢迎查看 越南盾 至加纳塞地 历史摘要。这是 越南盾 (VND) 至加纳塞地 (GHS) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 VND 和 GHS 历史数据。

₫1.000 VND = GH¢0.0006317 GHS

2024年10月22日 UTC 中间市场汇率

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GHS

越南盾 至加纳塞地 汇率历史

今日 越南盾 至加纳塞地 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 -0.452%。过去一周，越南盾 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.763%。

过去一周，越南盾 至加纳塞地 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.001 和 18-10-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.472%。

2024年10月22日 的热门货币

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.4960.9261.3161,380.111.38233.486150.935
1 AUD0.66810.6190.88922.5350.92422.383100.893
1 EUR1.081.61611.4221,490.791.49336.171163.045
1 SGD0.761.1370.70311,048.681.0525.444114.688

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如何将越南盾兑换成加纳塞地

  • 1

    输入金额

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  • 2

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  • 3

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