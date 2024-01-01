乌兹别克斯坦索姆 至赞比亚克瓦查 汇率历史

今日 乌兹别克斯坦索姆 至赞比亚克瓦查 的汇率目前为 0.002，较昨日变动 -0.460%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.031%。

过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至赞比亚克瓦查 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.002 和 18-10-2024 的最低点 0.002 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -0.683%。