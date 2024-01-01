乌兹别克斯坦索姆 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 乌兹别克斯坦索姆 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 -3.480%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -4.840%。

过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至塞舌尔卢比 的汇率在 15-10-2024 的最高点 0.001 和 17-10-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 7.251%。