乌兹别克斯坦索姆 至克罗地亚库纳 汇率历史

今日 乌兹别克斯坦索姆 至克罗地亚库纳 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 -0.047%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.235%。

过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至克罗地亚库纳 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.001 和 22-10-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.176%。