乌拉圭比索 至黎巴嫩镑 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至黎巴嫩镑 的汇率目前为 2,158.530，较昨日变动 0.137%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.059%。

过去一周，乌拉圭比索 至黎巴嫩镑 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2,162.440 和 18-10-2024 的最低点 2,135.850 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。