乌拉圭比索 至吉尔吉斯斯坦索姆 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率目前为 2.060，较昨日变动 0.143%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.044%。

过去一周，乌拉圭比索 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.064 和 18-10-2024 的最低点 2.023 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.884%。