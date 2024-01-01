乌拉圭比索 至克罗地亚库纳 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至克罗地亚库纳 的汇率目前为 0.169，较昨日变动 0.133%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.055%。

过去一周，乌拉圭比索 至克罗地亚库纳 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.170 和 18-10-2024 的最低点 0.168 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。