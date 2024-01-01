乌拉圭比索 至吉布提法郎 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至吉布提法郎 的汇率目前为 4.289，较昨日变动 0.406%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.244%。

过去一周，乌拉圭比索 至吉布提法郎 的汇率在 21-10-2024 的最高点 4.297 和 17-10-2024 的最低点 4.239 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。