乌干达先令 至卡塔尔里亚尔 汇率历史

今日 乌干达先令 至卡塔尔里亚尔 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 0.016%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.074%。

过去一周，乌干达先令 至卡塔尔里亚尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.001 和 17-10-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.131%。