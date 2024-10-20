乌干达先令 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 乌干达先令 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 0.076，较昨日变动 0.030%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.059%。

过去一周，乌干达先令 至巴基斯坦卢比 的汇率在 22-10-2024 的最高点 0.076 和 20-10-2024 的最低点 0.076 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值下降了 -0.261%。