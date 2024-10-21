乌干达先令 至菲律宾比索 汇率历史

今日 乌干达先令 至菲律宾比索 的汇率目前为 0.016，较昨日变动 0.413%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.136%。

过去一周，乌干达先令 至菲律宾比索 的汇率在 22-10-2024 的最高点 0.016 和 21-10-2024 的最低点 0.016 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.309%。