乌干达先令 至毛里塔尼亚乌吉亚 汇率历史

今日 乌干达先令 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率目前为 0.011，较昨日变动 -0.127%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.152%。

过去一周，乌干达先令 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率在 18-10-2024 的最高点 0.011 和 17-10-2024 的最低点 0.011 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.327%。