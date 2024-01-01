乌干达先令 至海地古德 汇率历史

今日 乌干达先令 至海地古德 的汇率目前为 0.036，较昨日变动 0.051%。过去一周，乌干达先令 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.175%。

过去一周，乌干达先令 至海地古德 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.036 和 17-10-2024 的最低点 0.036 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.324%。