乌干达先令 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 乌干达先令 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 0.141，较昨日变动 0.133%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.068%。

过去一周，乌干达先令 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.141 和 17-10-2024 的最低点 0.140 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.235%。