乌克兰格里夫纳 至塞尔维亚第纳尔 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至塞尔维亚第纳尔 的汇率目前为 2.637，较昨日变动 0.211%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.694%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至塞尔维亚第纳尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.640 和 15-10-2024 的最低点 2.615 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.191%。