乌克兰格里夫纳 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 0.241，较昨日变动 -0.485%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.547%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.243 和 15-10-2024 的最低点 0.240 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.390%。