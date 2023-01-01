乌克兰格里夫纳兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.156611.26955105.8091.725251.916591.107821.952
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乌克兰格里夫纳/马恩岛镑汇率
1 UAH0.02168 IMP
5 UAH0.10838 IMP
10 UAH0.21676 IMP
20 UAH0.43352 IMP
50 UAH1.08381 IMP
100 UAH2.16762 IMP
250 UAH5.41905 IMP
500 UAH10.83810 IMP
1000 UAH21.67620 IMP
2000 UAH43.35240 IMP
5000 UAH108.38100 IMP
10000 UAH216.76200 IMP
马恩岛镑/乌克兰格里夫纳汇率
1 IMP46.13360 UAH
5 IMP230.66800 UAH
10 IMP461.33600 UAH
20 IMP922.67200 UAH
50 IMP2306.68000 UAH
100 IMP4613.36000 UAH
250 IMP11533.40000 UAH
500 IMP23066.80000 UAH
1000 IMP46133.60000 UAH
2000 IMP92267.20000 UAH
5000 IMP230668.00000 UAH
10000 IMP461336.00000 UAH