乌克兰格里夫纳 至危地马拉格查尔 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至危地马拉格查尔 的汇率目前为 0.189，较昨日变动 0.001%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.010%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至危地马拉格查尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.189 和 16-10-2024 的最低点 0.188 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.065%。