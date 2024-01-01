乌克兰格里夫纳 至保加利亚列弗 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至保加利亚列弗 的汇率目前为 0.044，较昨日变动 0.292%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.615%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至保加利亚列弗 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.044 和 15-10-2024 的最低点 0.044 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.189%。