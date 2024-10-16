乌克兰格里夫纳 至亚美尼亚德拉姆 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至亚美尼亚德拉姆 的汇率目前为 9.445，较昨日变动 -0.056%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.001%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至亚美尼亚德拉姆 的汇率在 16-10-2024 的最高点 9.467 和 18-10-2024 的最低点 9.431 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.259%。