乌克兰格里夫纳 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 2.225，较昨日变动 0.282%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.511%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 22-10-2024 的最高点 2.226 和 15-10-2024 的最低点 2.207 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.181%。