汤加潘加 至美元 汇率历史

今日 汤加潘加 至美元 的汇率目前为 0.426，较昨日变动 0.000%。过去一周，汤加潘加 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.766%。

过去一周，汤加潘加 至美元 的汇率在 20-07-2024 的最高点 0.433 和 26-07-2024 的最低点 0.419 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值下降了 -2.273%。