汤加潘加 至欧元 汇率历史

今日 汤加潘加 至欧元 的汇率目前为 0.392，较昨日变动 0.000%。过去一周，汤加潘加 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.521%。

过去一周，汤加潘加 至欧元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.399 和 26-07-2024 的最低点 0.386 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值下降了 -2.305%。