突尼斯第纳尔 至越南盾 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至越南盾 的汇率目前为 8,156.580，较昨日变动 0.000%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.090%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至越南盾 的汇率在 24-07-2024 的最高点 8,174.710 和 26-07-2024 的最低点 8,148.510 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.110%。