突尼斯第纳尔 至特立尼达和多巴哥元 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至特立尼达和多巴哥元 的汇率目前为 2.183，较昨日变动 0.000%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.020%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至特立尼达和多巴哥元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2.187 和 26-07-2024 的最低点 2.178 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.246%。