突尼斯第纳尔 至土耳其里拉 历史汇率

欢迎查看 突尼斯第纳尔 至土耳其里拉 历史摘要。这是 突尼斯第纳尔 (TND) 至土耳其里拉 (TRY) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 TND 和 TRY 历史数据。

1,000 tnd
10,614.10 try

DT1.000 TND = TL10.61 TRY

2024年7月27日 UTC 中间市场汇率

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突尼斯第纳尔 至土耳其里拉 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至土耳其里拉 的汇率目前为 10.614，较昨日变动 0.000%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.316%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至土耳其里拉 的汇率在 26-07-2024 的最高点 10.673 和 24-07-2024 的最低点 10.563 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.444%。

2024年7月27日 的热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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